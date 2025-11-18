São Paulo x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final da Copa do Brasil sub-20 de 2025

O São Paulo recebe o Fortaleza nesta quarta-feira (19), às 15h30 (de Brasília), no segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil sub-20 de 2025. A partida acontece no Estádio Marcelo Portugal, em Cotia, e terá transmissão do Sportv (veja a programação completa aqui).
Na primeira fase, o São Paulo jogou contra o Operário Atlético e ganhou por 8 a 0, enquanto na segunda ganhou do Grêmio por 2 a 1 no placar agregado. Já o Fortaleza bateu o Piauí por 5 a 0 na primeira fase e o Bahia por 5 a 2, no agregado, na segunda fase.
No primeiro confronto entre as duas equipes, jogado na Estádio Presidente Vargas no dia 12 de novembro, o tricolor paulista levou a melhor por 2 a 0, com gols de Pedro Ferreira e Gustavo Santana.
O São Paulo é tetracampeão da Copa do Brasil sub-20 e busca o bicampeonato na edição atual, já que ganhou o torneio de 2024. O Fortaleza, por sua vez, busca seu primeiro título da competição.
Prováveis escalações
São Paulo: João Pedro, Igor Felisberto, Isac Silva, Luis Osorio, Nicolas, Pedro Ferreira , Djhordney, Matheus Ferreira, Pedro Bezerra, Gustavo Santana, Lucca. Técnico: Allan Barcelos
Fortaleza: Cássio, Rafael Vaz, Guilherme Moura, Arthur Barbosa, Kauã Rocha, João Costa, Bruninho, Luquinhas, Tomás Roco, André Ricardo, Carlos Miguel. Técnico: Fernando Garcia
Desfalques
São Paulo
Sem desfalques confirmados.
Fortaleza
Sem desfalques confirmados.
Quando é?
- Data: quarta-feira, 19 de novembro de 2025
- Horário: 15h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Marcelo Portugal, Cotia - SP