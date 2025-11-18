+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
São Paulo sub-20, 2025Rubens Chiri/São Paulo FC
ASSISTA COM O
Joaquim Lira Viana

São Paulo x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final da Copa do Brasil sub-20 de 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (19), no Estádio Marcelo Portugal; confira a transmissão e outras informações do jogo

O São Paulo recebe o Fortaleza nesta quarta-feira (19), às 15h30 (de Brasília), no segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil sub-20 de 2025. A partida acontece no Estádio Marcelo Portugal, em Cotia, e terá transmissão do Sportv (veja a programação completa aqui).

Na primeira fase, o São Paulo jogou contra o Operário Atlético e ganhou por 8 a 0, enquanto na segunda ganhou do Grêmio por 2 a 1 no placar agregado. Já o Fortaleza bateu o Piauí por 5 a 0 na primeira fase e o Bahia por 5 a 2, no agregado, na segunda fase.

No primeiro confronto entre as duas equipes, jogado na Estádio Presidente Vargas no dia 12 de novembro, o tricolor paulista levou a melhor por 2 a 0, com gols de Pedro Ferreira e Gustavo Santana.

O São Paulo é tetracampeão da Copa do Brasil sub-20 e busca o bicampeonato na edição atual, já que ganhou o torneio de 2024. O Fortaleza, por sua vez, busca seu primeiro título da competição.

📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢

Prováveis escalações

São Paulo: João Pedro, Igor Felisberto, Isac Silva, Luis Osorio, Nicolas, Pedro Ferreira , Djhordney, Matheus Ferreira, Pedro Bezerra, Gustavo Santana, Lucca. Técnico: Allan Barcelos

Fortaleza: Cássio, Rafael Vaz, Guilherme Moura, Arthur Barbosa, Kauã Rocha, João Costa, Bruninho, Luquinhas, Tomás Roco, André Ricardo, Carlos Miguel. Técnico: Fernando Garcia

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 19 de novembro de 2025
  • Horário: 15h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Marcelo Portugal, Cotia - SP
Publicidade
0