São Paulo x Flamengo: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes encerram a participação no Brasileirão nesta quarta-feira (6); veja como acompanhar na TV e na internet

São Paulo e Flamengo se enfrentam na noite desta quarta-feira (6), a partir das 21h30 (de Brasília), no Morumbi, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada, e do Premiere no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Campeão da Copa do Brasil e já classificado para a Libertadores de 2024, o São Paulo cumpre apenas tabela na última rodada do Brasileirão. Em 11º lugar, com 50 pontos, o Tricolor vem de derrota para o Atlético-MG por 2 a 1.

Do outro lado, o Flamengo depende apenas de si para terminar a temporada no G-4 e garantir a classificação direta para a Libertadores. Na terceira posição, com 66 pontos, o Rubro-Negro precisa da vitória fora de casa para confirmar a vaga. Caso empate, precisa torcer para que Botafogo ou Grêmio não vençam seus jogos. Já a derrota precisa que o Botafogo não vença o Internacional e o tricolor gaúcho não pontue contra o Fluminense.

Em 115 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 44 vitórias, contra 38 do Flamengo, além de 33 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Nathan, Beraldo, Arboleda e Welington; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Michel Araújo, Luciano e Erison. Técnico: Dorival Júnior.

Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Desfalques

São Paulo

Rodrigo Nestor, Igor Vinicius, Galoppo; Marcos Paulo, Calleri, Alexandre Pato e James Rodríguez estão no departamento médico.

Flamengo

Filipe Luís e Léo Pereira, suspensos, estão fora do último jogo.

