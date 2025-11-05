São Paulo x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Estádio MorumBIS, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do canal ge tv no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Embalado por duas vitórias consecutivas, o São Paulo volta a campo neste fim de semana com o objetivo de manter a boa fase no Brasileirão. O Tricolor ocupa a oitava colocação, com 44 pontos, e tenta encurtar a distância para o Bahia, que fecha a zona de classificação direta às oitavas de final da Libertadores de 2026. Atualmente, a diferença é de oito pontos.

Do outro lado, o Flamengo chega ao confronto em meio à disputa pelo título do Brasileirão. O Rubro-Negro é o vice-líder, com 64 pontos, apenas um atrás do Palmeiras, primeiro colocado. A equipe carioca vem embalada por uma vitória convincente sobre o Sport, por 3 a 0, na última rodada. Em 30 partidas, o time comandado por [nome do técnico, se quiser incluir] soma 19 vitórias, sete empates e quatro derrotas, com um aproveitamento de 71%.

São Paulo: Rafael, Sabino (Rafael Tolói), Arboleda e Ferraresi; Maílton, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Patrick Lanza; Lucas Moura e Tapia.

Flamengo: Rossi; Varela (Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, De la Cruz (Saúl), Arrascaeta; Luiz Araújo, Samu Lino, Gonzalo Plata.

Desfalques

São Paulo

Alan Franco e Enzo Diaz vão cumprir suspensão, enquanto Rodriguinho, Cédric, Luan, Oscar, Wendell, Leandro, Dinenno, Calleri, Ryan Francisco e André Silva estão no departamento médico.

Flamengo

Bruno Henrique e Evertton Araújo estão suspensos. Já Pedro, Cebolinha, Jorginho e Carrascal estão machucados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 05 de novembro de 2025

quarta-feira, 05 de novembro de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio MorumBIS - São Paulo, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 119 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 46 vitórias, contra 40 do Flamengo, além de 33 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0.

Classificação

Links úteis