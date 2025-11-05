+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoSão Paulo
team-logoFlamengo
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

São Paulo x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (5), no Estádio MorumBIS; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Estádio MorumBIS, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do canal ge tv no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado por duas vitórias consecutivas, o São Paulo volta a campo neste fim de semana com o objetivo de manter a boa fase no Brasileirão. O Tricolor ocupa a oitava colocação, com 44 pontos, e tenta encurtar a distância para o Bahia, que fecha a zona de classificação direta às oitavas de final da Libertadores de 2026. Atualmente, a diferença é de oito pontos.

Do outro lado, o Flamengo chega ao confronto em meio à disputa pelo título do Brasileirão. O Rubro-Negro é o vice-líder, com 64 pontos, apenas um atrás do Palmeiras, primeiro colocado. A equipe carioca vem embalada por uma vitória convincente sobre o Sport, por 3 a 0, na última rodada. Em 30 partidas, o time comandado por [nome do técnico, se quiser incluir] soma 19 vitórias, sete empates e quatro derrotas, com um aproveitamento de 71%.

Copa Libertadores
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
Flamengo crest
Flamengo
FLA
Brasileirão
São Paulo crest
São Paulo
SAP
Internacional crest
Internacional
INT

São Paulo: Rafael, Sabino (Rafael Tolói), Arboleda e Ferraresi; Maílton, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Patrick Lanza; Lucas Moura e Tapia.

Flamengo: Rossi; Varela (Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, De la Cruz (Saúl), Arrascaeta; Luiz Araújo, Samu Lino, Gonzalo Plata.

Escalações de São Paulo x Flamengo

São PauloHome team crest

3-5-2

Formação

4-2-3-1

Home team crestFLA
23
Rafael
35
Sabino
32
N. Ferraresi
5
R. Arboleda
11
Ferreira
6
C. Soares
16
L. Gustavo
21
D. Bobadilla
29
P. Maia
14
G. Tapia
10
L. Neves
1
A. Rossi
26
Alex Sandro
22
Emerson Royal
4
L. Pereira
13
Danilo
5
E. Pulgar
16
S. Lino
15
J. Carrascal
10
G. De Arrascaeta
8
S. Niguez
50
G. Plata

4-2-3-1

FLAAway team crest

SAP
-Escalação

Reservas

Técnico

  • H. Crespo

FLA
-Escalação

Reservas

Técnico

  • Luis

Desfalques

São Paulo

Alan Franco e Enzo Diaz vão cumprir suspensão, enquanto Rodriguinho, Cédric, Luan, Oscar, Wendell, Leandro, Dinenno, Calleri, Ryan Francisco e André Silva estão no departamento médico.

Flamengo

Bruno Henrique e Evertton Araújo estão suspensos. Já Pedro, Cebolinha, Jorginho e Carrascal estão machucados.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 05 de novembro de 2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio MorumBIS - São Paulo, SP 

Retrospecto recente

SAP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

FLA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

Em 119 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 46 vitórias, contra 40 do Flamengo, além de 33 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0.

SAP

Outros

FLA

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

3

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

