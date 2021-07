Tricolor sinaliza oferta com pagamento até 2024 para o Deportivo Maldonado. Inicialmente, valores não empolgam empresários

O São Paulo fez uma proposta ao Deportivo Maldonado para comprar definitivamente os direitos econômicos de Calleri. A Goal apurou que a oferta é para começar o pagamento em 2022 e iria até 2024. A negociação está em andamento.

Inicialmente, os valores foram considerados baixos do lado do clube uruguaio. O Tricolor sabe que a oferta não é alta e propõe o que pode dentro da sua realidade financeira, pois não tem dinheiro para investir em direitos econômicos agora. Se o acordo avançar nesse formato, o clube pagaria apenas salários em 2021.

Uma fonte ouvida pela Goal aponta que o Maldonado mira um valor alto para negociar Calleri, ao menos no primeiro momento: nove milhões de dólares (R$ 45,8 milhões na cotação) pagos à vista, o que assusta, mas não invalida, as pretensões do Tricolor.

Diferentemente das outras janelas, dessa vez o São Paulo tem a seu favor na estratégia de negociação o prazo do contrato de Calleri com o Deportivo Maldonado, válido até 2022. Ou seja, um novo empréstimo, como nos últimos cinco anos, permitiria a Calleri sair de graça no meio do ano que vem, sem que os empresários recebessem de volta parte do dinheiro investido na época da contratação do Boca, em 2016. Ou seja, por esse contexto, seria melhor receber uma oferta baixa do que não ter retorno, caso não haja outras possibilidades melhores.

Inicialmente, a preferência dos empresários seria manter Calleri na Europa. No Morumbi, no entanto, existe confiança de que a negociação em andamento pode avançar. Os números de salários com os quais o clube trabalha são considerados bons em comparação ao que é pago no futebol brasileiro, mas inferiores ao "padrão europeu" ao qual Calleri teve nos últimos anos.

O São Paulo negocia com representantes do Deportivo Maldonado e o estafe de Calleri, mas ainda não conversou diretamente com o jogador argentino. De férias, ele avalia as opções disponíveis no mercado. O argentino tem carinho pelo São Paulo e considera a possibilidade de voltar, desde que com uma proposta considerada financeiramente boa.

Há alguns meses o São Paulo mapeia o mercado em busca de um novo centroavante e vê em Calleri um jogador com enorme identificação com o torcedor, além de uma possível oportunidade de mercado.

*colaborou Thiago Fernandes