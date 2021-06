São Paulo busca centroavante: diretor explica casos de Jorge Recalde, Preciado, Alex Teixeira e Calleri

Clube mapeia nomes e quer mais um jogador na posição. Dirigente Carlos Belmonte responde sobre nomes, em entrevista exclusiva para a Goal

O São Paulo quer contratar um novo centroavante no mercado da bola. Em entrevista exclusiva numa live com a Goal, o diretor de futebol Carlos Belmonte confirmou que o clube mapeia nomes e respondeu sobre alguns específicos. A ideia é ter mais um centroavante de origem no elenco de Hernán Crespo além de Pablo.

"É a única posição que só temos um jogador de origem, o Pablo. O Rigoni é um jogador que joga por trás, qualquer uma das três posições por trás do centroavante, aberto ou centralizado. Estamos fazendo um trabalho com Vitor Bueno e Luciano jogando nessa posição. Mas de origem só tem o Pablo. Então é uma posição na qual sempre estamos de olho. Nas outras posições temos dois ou três jogadores: por exemplo, na lateral Daniel Alves, Igor e Orejuela. Temos praticamente de dois a três jogadores, mas centroavante de origem só o Pablo. Por isso, estamos de olho numa eventual possibilidade de mercado. Não por isso estamos insatisfeitos com rendimento do Pablo, é o artilheiro da temporada. Temos que ter cuidado, mas reforçar o elenco sempre é importante.

Belmonte citou uma lista com 15 a 20 nomes de centroavantes mapeados e confirmou que entre eles está Jorge Recalde, atacante do Olímpia, do Paraguai. O atleta de 29 anos tem contrato até 2025. Em 2020, marcou 18 gols em 26 jogos e na atual temporada fez sete gols em 19 partidas.

"É um dos nomes que está na lista dos nossos scouts. Têm vários. Estão trabalhando muito nessa posição atualmente. Praticamente todo dia analisando dois ou três jogadores. Mandam relatórios. Conversamos praticamente todo dia sobre isso. Então, está numa lista, mas não estamos em contato com ninguém. Estamos em momento de análise, e aí de 15 a 20 jogadores que estão trabalhando", disse Belmonte.

Veja abaixo também o que Belmonte disse sobre Harold Preciado, Alex Teixeira, Calleri e Diego Costa:

Harold Preciado (sem clube)

"O Preciado, sim, mapeamos, mas apesar de estar livre é um jogador com perspectiva de mercado na Europa. Fizemos um contato lá atrás para entender os valores, mas estão muito acima do que o São Paulo teria como possibilidade, então não evoluiu. O Preciado fizemos contato com empresários, mas isso faz cerca de dois meses, mais ou menos".

Alex Teixeira (sem clube)

"O Alex Teixeira é a mesma situação do Preciado. Lá atrás tivemos um contato anteriormente, também era um jogador interessante. Achamos muito bom jogador. Mas os valores ficaram fora da realidade do São Paulo".

Calleri (Osasuna)

"E o Calleri sempre é um jogador que o torcedor do São Paulo lembra. Ele tem uma ligação forte com o São Paulo e a torcida. Como ele tem ficado uma temporada quase por clubes gera expectativa, mas nesse momento ainda não temos nenhuma conversa com Calleri. Jogadores caros. Com 27 anos tem mercado na Europa. Claro, tendo possibilidade é um jogador que interessa sempre por essa relação construída com o São Paulo, muito boa. Passagem curtíssima de seis meses é um ídolo da torcida. É um fato raro, curioso, mas é um jogador que está sempre no nosso radar".

Diego Costa (sem clube)

"O Diego nós não tivemos nenhum contato ou busca nesse sentido".

O diretor de futebol do São Paulo respondeu dessa maneira, ao ser questionado sobre se esse novo centroavante poderia ser contratado até as oitavas de final da Libertadores, contra o Racing, no dia 13 de julho.

"Tudo é possível. Não tem nada hoje. Mas o Rigoni, por exemplo, um pedido do Crespo, análise do Muricy e dos scouts, foi muito rápido. Recebemos pedido, Crespo já tinha as informações da situação do Rigoni e em dois ou três dias resolvemos. Isso pode ser rápido, mas não há discussão de contratação de centroavante nesse momento. Mas pode aparecer de um dia para o outro, acontecer negociação e as vezes sai rápido. Aí seria possível inscrever para as oitavas. Caso contrário, vamos com o elenco que temos".