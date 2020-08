Quando são os jogos do São Paulo na Libertadores? Veja a tabela de 2020

Tricolor terá o River Plate pela frente logo na reestreia; confira as datas e horários das próximas partidas

A Libertadores da América vai recomeçar, e o se prepara para entrar em campo novamente pelo Grupo D no dia 17 de setembro, uma quinta-feira. Logo na retomada da competição, o Tricolor terá pela frente o , atual vice-campeão.

O duelo entre brasileiros e argentinos está marcado para as 19h (de Brasília), no Morumbi, e coloca frente a frente os dois líderes da chave (pelo saldo de gols). Todos os times têm três pontos, mas o River tem saldo positivo de 5, o São Paulo saldo positivo de 2, a -EQU está zerada e o Binacional-PER tem saldo negativo de sete.

Antes da paralisação, o time do técnico Fernando Diniz estreou no torneio continental com derrota por 2 a 1 para o Binacional em Juliaca, a 3.800 m do nível do mar. Alexandre Pato, que já nem está mais na equipe, abriu o placar, mas Rodríguez e Arango viraram para os donos da casa.

A reação veio no segundo jogo: no Morumbi com quase 40 mil torcedores, os paulistas derrotaram a LDU por 3 a 0, com gols de Reinaldo, Daniel Alves e Igor Gomes.

De lá para cá, o São Paulo viu a pressão aumentar após a queda vexatória diante do no . Além de Pato, quem deixou o elenco foi Anthony, negociado com o , da .

Diniz, alvo de críticas de parte da torcida, conta com bons resultados no Brasileirão para aliviar o clima antes de pegar o River (a equipe faz cinco jogos até lá, incluindo clássicos contra o Corinthians e o Santos).

Confira os jogos do São Paulo na Libertadores 2020:

Jogo Data Horário Gols Binacional 2 x 1 São Paulo 5 de março de 2020 21h (de Brasília) Pato; Rodríguez e Arango São Paulo 3 x 0 LDU 11 de março de 2020 19h15 (de Brasília) Reinaldo, Daniel Alves e Igor Gomes São Paulo x River Plate 17 de setembro de 2020 19h (de Brasília) - LDU x São Paulo 22 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília) - River Plate x São Paulo 30 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília) - São Paulo x Binacional 20 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília) -

O São Paulo também conta com um triunfo contra os argentinos em casa para ter a situação mais tranquila no Grupo D. Depois, a equipe visita a LDU na altitude de Quito e o mesmo River em Buenos Aires.

O último compromisso do Tricolor na fase de grupos será em casa, diante do Binacional, rival que se mostrou bastante frágil longe da altitude (levou 8 a 0 do River). O sorteio das oitavas de final da Libertadores está marcado para 24 de outubro .