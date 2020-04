São Paulo e Santos são maiores 'exportadores' brasileiros para a Europa; veja a lista

Rivais paulistas são times que mais venderam jogadores diretamente para as principais ligas do Velho Continente

No futebol de hoje, onde cada vez jovens vão mais cedo brilhar no exterior, muitas vezes, a chance de você ver aquele jogador que começou no seu time mostrando seu talento é acompanhar alguns dos maiores clubes da Europa.

O CIES, um dos principais centros de pesquisa e estatísticas sobre o futebol, pensando nisso, criou um estudo que traz os principais 'exportadores' de jogadores para as cinco principais ligas europeias. Ou seja: o clube de onde o atleta saiu para dar seus primeiros passos na elite europeia.

Para deixar claro, vamos pensar no caso de Neymar. Mesmo que o craque já tenha se transferido do para o , seu último passo antes de chegar a uma das cinco grandes ligas foi no Santos. Assim, o é considerado como seu "clube exportador".

Lembrando sempre que os campeonatos que fazem parte do chamado "top 5" são a Premier League, a , a , a italiana e a francesa. Assim, casos como o de David Neres, que saiu do Tricolor para o Ajax, não contam, já que a holandesa não faz parte do grupo.

Os dois líderes brasileiros da lista são justamente o e o , com seis jogadores atualmente nas principais divisões de elite do Velho Continente. Grandes celeiros de craque do futebol do nosso país, as categorias de base dos rivais são a razão para tal sucesso.

Com atletas como Lucas Moura, Casemiro e Luiz Araújo saindo de Cotia, ao passo que Neymar, Rodrygo - campeão do NxGn 2020 - e Felipe Anderson foram Meninos da Vila, ambos os clubes estão bem representados na lista.

Atrás de São Paulo e Santos, com cinco jogadores, aparecem outros seis grandes clubes do nosso país: o , o -PR, o , o , o e o . Fechando o top 10, ficam e , com quatro atletas cada. Confira a lista completa:

Jogadores Clube Nomes famosos 6 Santos Neymar, Rodrygo, Felipe Anderson, etc. 6 São Paulo Lucas Moura, Casemiro, Thiago Mendes, etc. 5 Jemerson, João Pedro, Emerson, etc. 5 Athletico Renan Lodi, Bruno Guimarães, Otávio, etc. 5 Flamengo Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, Léo Duarte, etc. 5 Fluminense Richarlison, Marcelo, Thiago Silva, etc. 5 Grêmio Arthur, Lucas Leiva, Walace, etc. 5 Internacional Alisson, Charles Aránguiz, Juan Jesus, etc. 4 Palmeiras Gabriel Jesus, Yerry Mina, etc. 4 da Gama Philippe Coutinho, Paulinho, etc. 2 Gabriel Paulista, etc. 2 Malcom, etc. 1 Camilo 1 Andrei Girotto 1 Rodrigo Becão 1 Avaí Gabriel Magalhães 1 Roberto Firmino 1 Sport Joelinton

Alguns clubes que aproveitam bem o mercado brasileiro também ficaram com boas posições na lista geral: o , líder, com 22 jogadores, é um desses clubes. Benfica, Sporting e Porto, outras equipes que costumam trazer vários jogadores do nosso país, também apareceram no top 10.