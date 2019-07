"Meu futuro é com o Ajax", diz Neres sobre rumores

Atacante da seleção brasileira diz que 'sentiu' saída do time, mas valoriza experiência com grupo da Copa América 2019

O atacante David Neres pode ter perdido espaço no time titular do que conquistou a no último domingo (7), contra o , no Maracanã, mas não parece ter perdido 'pontos' no mercado da bola europeu. Cobiçado por equipes como , e pelos feitos com a camisa do , na última temporada, ele promete ser um dos nomes quentes dessa janela de transferências antes da temporada 2019/20.

Ou prometia, ao menos. Questionado sobre seu futuro após o título do último final de semana, o jogador de 22 anos parece ter cravado seu compromisso com os holandeses.

"Vou tomar uma cerveja, porque preciso comemorar", disse em falas publicadas pelo Algemeen Dagblad. "Tenho que voltar ao Ajax no dia 28 de julho, meu futuro é com o Ajax."

Escalado nos duelos contra e , Neres acabou sendo 'sacrificado' com as mudanças que o técnico Tite promoveu ao longo da competição e sequer entrou nos compromissos finais. Para ele, no entanto, a experiência final foi positiva.

"Foi duro perder minha vaga. Fiz meu melhor, mas não foi possível", continuou o ex- . "No fim das contas, sou parte da equipe e o mais importante é que nós vencemos, então fico satisfeito. É ótimo vencer este título com a seleção brasileira, é um sonho para mim e meus companheiros"

"Foi uma boa experiência para mim estar aqui, poder jogar com jogadores mais experientes. Me sinto amadurecido e mais experiente, é algo bom para a minha evolução."

Mesmo indo até a semifinal da última e conquistando o último , Neres e o Ajax ainda terão de encarar duas fases de classificação até chegarem à fase de grupos dessa próxima edição: em função do sistema de coeficientes da UEFA, o futebol dos Países Baixos só irá colher os louros da façanha do Ajax na próxima edição dos torneios continentais.