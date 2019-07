Felipe é apresentado no Atl. Madrid: "Estou aqui para fazer história, não substituir Godín"

O brasileiro Felipe foi apresentado no nesta quarta-feira (03). O jogador chega no time espanhol cogitado para ser o substituto do zagueiro Diego Godín, que deixou a equipe após se transferir para a .

Felipe que assinou contrato de três temporadas com o Atlético prefere não atribuir o título a si mesmo de “substituto” do defensor uruguaio: "Godin é Godin, ele é um grande jogador e ele fez uma grande história. Estou aqui para fazer a minha história. Eu quero fazer um grande papel, eu sei que o clube é enorme”.

