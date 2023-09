São Paulo x Corinthians ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Majestoso será disputado neste sábado (30), no Morumbi; veja como acompanhar na TV e na internet

Campeão da Copa do Brasil, o São Paulo terá pela frente o Corinthians neste sábado (30), a partir das 18h30 (de Brasília), no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Depois de conquistar o título inédito da Copa do Brasil e vencer o Coritiba por 2 a 1 na última rodada do Brasileirão, o São Paulo quer manter o embalo e conquistar mais três pontos. No momento, aparece no meio da tabela, com 31 pontos conquistados e um aproveitamento de 43%.

Do outro lado, o Corinthians, que empatou com o Fortaleza por 1 a 1 no primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana, anunciou Mano Menezes após a demissão de Vanderlei Luxemburgo. Em entrevista coletiva, o novo comandante avisou que pode montar uma equipe mista já visando o duelo de volta marcado para a próxima terça-feira (3).

"O grau de dificuldade desses dias é exatamente esse, tem um grande adversário pela frente, acabou de conquistar título (da Copa do Brasil), está empolgado, nós vamos enfrentar esse ambiente. O treinador tem que tomar cuidado com os jogadores que vai colocar lá. É fácil tirar uns e expor outros", afirmou Mano.

"Vamos escolher os melhores sem ter o risco de algum jogador com desgaste excessivo para terça. Vamos colocar o que puder, o jogo exige, o adversário é duríssimo", completou.

Em 358 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 133 vitórias, contra 110 do São Paulo, além de 115 empates. No último encontro válido pela semifinal da Copa do Brasil de 2023, o Tricolor venceu por 3 a 2 no placar agregado.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Lucas e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Lucas Veríssimo, Matheus Bidu; Fausto Vera, Maycon e Giuliano; Pedro, Gustavo Mosquito, Felipe Augusto. Técnico: Mano Menezes.

Desfalques

São Paulo

Arboleda, com estiramento na coxa esquerda, está fora.

Corinthians

Gabriel Moscardo, Fagner e Yuri Alberto, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?