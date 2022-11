Fora dos planos, Nikão não deve ficar no São Paulo para 2023

Pouco utilizado por Rogério Ceni, meia-atacante tem salário de R$ 400 mil por mês no Morumbi. Ele ainda não recebeu propostas

Nikão não deve ficar no São Paulo em 2023. Mesmo com contrato até o fim de 2025, ele não está nos planos de Rogério Ceni. O clube está disposto a negociá-lo no mercado da bola, e a diretoria faz contas para poupar R$ 5,2 milhões por temporada com a iminente saída do jogador, como soube a GOAL.

A cúpula tenta reduzir a folha salarial de 2022. O clube gasta cerca de R$ 12 milhões por mês com remuneração de atletas na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) e pretende diminuir o valor para algo inferior a R$ 10 milhões. As saídas de Miranda, Reinaldo e Éder renderam uma queda de R$ 1,850 milhão mensais gastos. A possível saída de Nikão faria o corte chegar a R$ 2,250 milhões por mês.

Incomodado com a falta de oportunidades no Morumbi, o atleta de 30 anos é visto como moeda de troca na próxima janela de transferências. A cúpula tem o desejo de negociá-lo e prioriza a troca por um nome que agrade à comissão técnica.

Ainda não chegaram propostas oficiais para a contratação de Nikão — ele não interessa ao Athletico-PR para o ano seguinte. Diante disso, o meia-atacante foi autorizado a buscar um novo clube no mercado da bola. O estafe do jogador, liderado por Paulo Pitombeira, avalia opções no futebol brasileiro e no exterior.

A saída do meio-campista conta com aval da comissão técnica de Rogério Ceni, que será ainda mais ativa na busca por reforços para a temporada seguinte. Nikão está totalmente fora dos planos do treinador para a próxima temporada.

Na atual, fez 32 dos 77 jogos do São Paulo, somando 1.411 minutos em campo e 15 partidas na condição de titular. No período, o atleta marcou quatro gols e se responsabilizou por quatro assistências para os companheiros de elenco.

A última partida de Nikão pelo Tricolor paulista foi em 28 de agosto passado, há dois meses e meio. Na ocasião, ficou em campo por três minutos na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza em pleno Morumbi. Depois disso, ficou no banco de reservas em apenas uma oportunidade, a vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba, em 20 de outubro, também no estádio do clube.