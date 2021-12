São Paulo acerta patrocínio para manga de R$ 40 milhões por três anos

O São Paulo acertou um novo patrocinador para a manga do uniforme. Trata-se da Bitso, empresa de criptomoedas, que estampará sua marca na camisa do Tricolor.

O valor da negociação é de cerca de R$ 40 milhões por um contrato de três anos. A informação foi publicada incialmente pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela GOAL.

Antes da Bitso, o São Paulo havia acertado com a Sportsbet.io como patrocinadora master do uniforme.

Em grave crise financeira, o São Paulo busca diminuir o prejuízo de dívida que beira os R$ 700 milhões.

O clube vive dias de forte tensão política com a reunião desta quinta-feira (15) do Conselho Deliberativo na qual será discutida e votada uma proposta de mudança no estatuto. Opositores chamam as medidas de golpe no estatuto. Houve tentativa de barrar a reunião de reforma do estatuto na Justiça, mas o processo foi rejeitado.

Entre as alterações estão medidas como voltar a tornar possível a reeleição presidencial, dobrar o tempo de mandato dos conselheiros de três para seis anos, diminuir o número de conselheiros de 260 para 200, sendo de 160 para 120 vitalícios, liberação para conselheiros ocuparem cargos na diretoria sem remuneração e possibilidade de suspensão de associados que prejudicarem “harmonia social” do clube.