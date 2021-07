São Paulo fecha com novo patrocínio máster de cerca de R$ 30 milhões por ano

Tricolor paulista fecha acordo com patrocínio que deve ser o maior de sua história e deve receber cerca de R$ 30 milhões por temporada com acordo

O São Paulo fechou as tratativas e está muito perto de anunciar o patrocínio máster que deve ser o maior de sua história. O valor do acordo pode chegar aos R$ 30 milhões por ano, conforme apurado pela Goal. A diretoria ainda trata os detalhes do contrato, que foi firmado nesta quarta-feira (7), em sigilo.

O nome da nova parceira do Tricolor paulista e os moldes do vínculo são tratados em sigilo pela cúpula são-paulina. Há o desejo de anunciar o negócio nos próximos dias, até o fim de semana. A diretoria trabalha a situação internamente e evita até vazar detalhes nos bastidores.

O São Paulo fez uma série de reuniões com empresas interessadas em vincular a sua marca ao clube desde o início da gestão de Julio Casares. As tratativas foram conduzidas pelo próprio presidente e por membros do departamento de marketing.

O Tricolor paulista estava sem um patrocinador máster desde fevereiro passado, quando o Banco Inter deixou o clube por causa de divergências financeiras. A instituição financeira tinha um contrato de R$ 12 milhões por ano em meio à pandemia do novo coronavírus.