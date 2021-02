São-paulino, ex-BBB Lucas esperava título: "Agora estou oito pontos atrás, cara"

O brother foi confinado quando o Tricolor era líder do Brasileirão com sete pontos de vantagem

Um mês sem acompanhar o time do coração pode trazer grandes surpresas para o torcedor, que o diga Lucas Penteado, ex-participante do Big Brother Brasil. São-paulino, o ator foi confinado quando o Tricolor era líder do Campeonato Brasileiro e deixou a casa com o time há oito pontos da primeira posição da tabela.

No começo de janeiro, quando começou o pré-confinamento dos participantes do BBB, o São Paulo parecia estar no caminho certo para acabar com um longo jejum de títulos, era líder do Brasileirão com sete pontos de vantagem. Em fevereiro, quando Lucas Penteado desistiu do programa e voltou à vida real, a realidade é outra.

Já se vão seis jogos desde a última vitória do São Paulo no Brasileirão. A sequência negativa, além de resultar na queda de Fernando Diniz do comando tricolor, tirou o time da ponta da tabela. Hoje, às vésperas de enfrentar o Ceará pela 35ª rodada, o time paulista ocupa apenas a quarta colocação na tabela.

E se a grande parte dos torcedores são-paulinos acompanhou essa queda de perto, jogo a jogo, um deles teve um choque. Confinado a mais de um mês por causa do BBB, Lucas estava sem notícias do mundo e de seu time e tomou um susto quando tomou conhecimento da nova realidade do Tricolor na tabela.

“Cheguei lá [na casa] pensando: "Mano, quando sair, tenho um título para comemorar". Agora tô oito [pontos] atrás, cara”, disse o brother ao apresentador do Globo Esporte, Felipe Andreoli.

Por outro lado, o brother - que desistiu do programa após uma série de conflitos com outros participantes, que o levaram ao limite emocional - ficou feliz por conta de um rival. Lucas se divertiu com a derrota do Palmeiras no Mundial de Clubes da Fifa, e aproveitou para zoar o Verdão, que disputa o terceiro lugar da competição nesta quinta-feira (11).

Outro brother vai sair da casa sem uma notícia feliz sobre seu time. O rapper Projota, torcedor do Santos, ainda não soube da derrota para o Palmeiras na final da Libertadores da América.

Situação parecida aconteceu na edição passada com o também ator Babu Santana. Flamenguista roxo, o ex-brother sofria sem informações sobre o time do coração, porém, para ele, as notícias ao sair da casa foram boas: o Rubro-Negro havia conquistado mais alguns títulos e Gabigol tinha renovado seu contrato e estava torcendo por ele na reality.