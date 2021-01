BBB 21: pra que times torcem os participantes famosos do reality da Globo

Big Brother Brasil começa no dia 25 de janeiro; confira qual o time dos integrantes do grupo "Camarote"

A 21ª edição do Big Brother já começou. Embora a estreia do reality show seja apenas no dia 25 de janeiro, a Globo já divulgou o elenco de "brothers e sisters" que estarão na casa. Alguns deles são fanáticos por futebol e outros não gostam do esporte.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

Já confinados em um hotel, os participantes não tem contato algum com o que acontece no mundo. Então, por exemplo, torcedores do não sabem da goleada do Colorado contra o São Paulo por 5 a 1 e quem torce para o saberá o resultado da final da Libertadores apenas quando sair da "casa mais vigiada do Brasil".

Mais times

Na edição de 2020, muitos jogadores participaram ativamente do programa nas redes sociais, mostrando apoio principalmente a Felipe Prior (corintiano) e Babu Santana (flamenguista), homenageado por Gabigol após um gol no ano passado. Nego Di, um dos participantes do grupo "Camarote" de 2021, já se envolveu em uma polêmica com Cortez, do Grêmio. Será que o BBB 21 também atrairá a atenção dos boleiros?

Confira os times dos participante do grupo "Camarote" no BBB 21

Camilla de Lucas -

Carla Diaz - Flamengo

Fiuk -

Karol Conka - Nenhum

Lucas Penteado -

Nego Di - Internacional

Pocah - Flamengo

Projota - Santos

Rodolffo -

Viih Tube - Corinthians