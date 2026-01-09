São-Carlense x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

São-Carlense e Santos se enfrentam nesta sexta-feira (9), às 11h (de Brasília), no Estádio O Luisão, em São Carlos, pela últimarodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal Xsports. (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do quarto título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santos tenta encerrar a fase de grupos da Copinha com 100% de aproveitamento. Líder do Grupo 16, com seis pontos, o Peixe estreou com vitória convincente sobre o Real Brasília por 3 a 0 e, na sequência, superou o União Cacoalense por 2 a 1.

Do outro lado, o São-Carlense segue em busca da primeira vitória na Copinha, mas ainda mantém chances de classificação. A equipe ocupa a vice-liderança do Grupo 16, com dois pontos, após empatar com União Cacoalense e Real Brasília, ambos por 1 a 1.

Santos: Rodrigo Falcão, Rafael Gonzaga, João Alencar, João Pedro Chermont, João Ananias, Lucas Yan, Gustavo Henrique, Pepê Fermino, Mateus Xavier, Nadson, Rafael Freitas.

São-Carlense: Mikael Victor, Matheus Santos, Leonardo Sartori, Túlio Sutilli, Douglas, William, Matheus Soares, Dayvisson, Breno, Rafael Murilo, Igor Rodrigues.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

União Cacoalense

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 9 de janeiro de 2026

sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 Horário: 11h (de Brasília)

11h (de Brasília) Local: Estádio O Luisão - São Carlos, SP

