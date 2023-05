São Bernardo x Remo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (4), pela primeira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

São Bernardo e Remo entram em campo na noite desta quinta-feira (4), no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, às 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do Nosso Futebol, no pay-per-view.

Após encerrar o Paulistão com uma das melhores campanhas da competição, o São Bernardo promete ir com força total para a Série C. O time foi ao mercado e contratou o atacante Matheus Oliveira, o lateral esquerdo Davi Gabriel, os atacantes Bruno Santos e Marcos Nunes.

O Remo, por sua vez, chega embalado após conquistar vaga na final do Parazão. O time paraense quer iniciar bem a competição para se postular a uma das principais equipes ao G-8.

Prováveis escalações

São Bernardo: Alex Alves; Matheus Salustiano, Helder Maciel e Rafael Vaz; Jeferson, Romisson, Rodrigo Souza e Artur Henrique; João Carlos Ferreira, Matheus Régis e Léo Jabá. Técnico: Márcio Zanardi.

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra e Leonan; Richard Franco, Anderson Uchôa, Galdezani e Pablo Roberto; Jean Silva e Muriqui. Técnico: Marcelo Cabo.

Desfalques

São Bernardo

Sem desfalques confirmados.

Remo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?