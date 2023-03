São Bernardo FC x Náutico ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (1), pela primeira fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O São Bernardo recebe o Náutico na noite desta quarta-feira (1), no estádio 1º de Maio, às 20h (de Brasília), pela primeira rodada da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Globoplay, no streaming.

Vivendo grande momento na temporada, o São Bernardo quer mostrar a sua força também na Copa do Brasil. Isso porque o time possui a segunda melhor campanha do Paulistão. A equipe não possui desfalques confirmados.

Do outro lado, o Náutico dá prioridade total à Copa. Tanto que mandou a campo a equipe reserva para disputar a Copa do Nordeste. O técnico Dado Cavalcanti também não tem baixas.

Prováveis escalações

São Bernardo: Alex Alves; Alex Reinaldo, Hélder, Romércio, Rafael Vaz e Arthur Henrique; Rodrigo Souza, Henrique Lordelo e Felipe Marques; Matheus Régis e João Carlos.

Náutico: Vagner; Victor Ferraz, Denilson, Paulo Miranda e Diego Matos; Juan Gauto, Souza e Jean Mangabeira (Gabriel Santiago); Kayon, Paul Villero e Júlio.

Desfalques

São Bernardo

Sem desfalques confirmados.

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Quando é?