São Bernardo x Mirassol ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final da Taça Independência

Equipes se enfrentam neste domingo (26), no estádio Primeiro de Maio; veja como acompanhar na TV e na internet

São Bernardo e Mirassol duelam na tarde deste domingo (26), a partir das 16h (de Brasília), no estádio Primeiro de Maio, pela final da Taça Independência. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, do HBO Max e do Paulistão Play, no streaming e do canal da FPF no Youtube.

Após se destacar com uma das melhores campanhas do Paulistão, o São Bernardo foi eliminado nas quartas de final do estadual e agora busca o título para coroar o trabalho. No jogo anterior, o time venceu a Inter de Limeira por 1 a 0.

Já o Mirassol acabou ficando na terceira posição do grupo B, e se classificou diretamente à semifinal da Taça Independência. No jogo passado, o time ganhou do Guarani também por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do São Bernardo: Alex Alves, Matheus Salustiano, Romércio, Vaz, Jeferson, Henrique Lordelo,Rodrigo Souza, Arthur Henrique, Matheus Régis, Felipe Marques e Léo Jabá.

Escalação do Mirassol: Alex Muralha, Lucas Ramon, Thalisson, Luiz Otávio, Guilherme Biro, Flávio, Danielzinho, Camilo, Fernandinho, Negueba e Zé Roberto.

Desfalques

São Bernardo

Sem desfalques confirmados.

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Quando é?