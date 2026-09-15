O meia-armador colombiano James Rodríguez anunciou nesta terça-feira sua aposentadoria oficial do futebol internacional pela seleção de seu país, "Los Cafeteros", encerrando aos 35 anos uma trajetória repleta de feitos que se estendeu por mais de uma década.

Ao longo dessa trajetória, James deixou uma marca histórica e imortal, com destaque para sua atuação excepcional na Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Assim, o ex-astro do Real Madrid fecha um capítulo glorioso de sua carreira no futebol, deixando o cenário internacional com grande orgulho após longos anos de dedicação.

Por meio de sua conta oficial nas redes sociais, Rodríguez enviou uma emocionante mensagem de despedida à torcida colombiana para registrar sua decisão final, escrevendo: "Chegou o momento. Obrigado por cada partida, cada alegria, cada lágrima e cada sonho que compartilhamos juntos. Representar a seleção colombiana foi uma das maiores honras da minha vida. Obrigado, Colômbia. E para sempre".

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James disputou 131 partidas pela Colômbia, nas quais marcou 31 gols e deu 43 assistências, além de ter participado de 3 edições de Copas do Mundo, em 2014, 2018 e 2026, marcando 6 gols e dando 4 assistências.

Ele conquistou a Chuteira de Ouro do Mundial de 2014 no Brasil e levou o prêmio de melhor gol da competição, marcado contra o Uruguai nas oitavas de final, além de ter conseguido levar a seleção de seu país às quartas de final antes da eliminação diante dos donos da casa.

Ele também deixou sua marca na Copa América, ao levar a Colômbia à final da edição de 2024 e ao terceiro lugar na edição de 2016. De modo geral, na Copa América disputou 14 partidas, nas quais marcou um gol e deu 8 assistências.