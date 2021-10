Santos x Grêmio: ingressos à venda por R$ 40 em todos setores na volta da torcida para Vila Belmiro

Em crise para fugir da zona de rebaixamento, clube fixa valor para sócios e não sócios como forma de retribuir apoio financeiro durante a pandemia

O Santos abriu a venda de ingressos para o jogo contra o Grêmio, domingo, às 16h, na Vila Belmiro, jogo que marca o reencontro da torcida com o estádio. O clube fixou o preço das entradas de todos os setores da Vila em R$ 40, valor que segundo o clube era o mesmo cobrado em 2019. Segundo o Peixe, a iniciativas é uma maneira de retribuir o apoio dos sócios em meio à pandemia de Covid-19. Em crise para fugir da zona de rebaixamento, o time é o 16º colocado e tem 24 pontos, um acima do Bahia, primeira equipe dentro do Z-4.

A venda de forma 100% online começou nesta terça-feira (5) para donos de cadeiras cativas, especiais e camarotes, além dos sócios. Eles terão prioridade na compra de terça a quinta-feira. Na sexta começa a comercialização para o público em geral. As autoridades sanitárias liberaram 30% da capacidade do público neste primeiro momento de retorno das torcidas aos estádios em São Paulo.

Para entrar na Vila Belmiro o torcedor terá de apresentar comprovante de vacinação completo, ou em caso de ter tomado uma dose apresentar também um teste PCR com validade de 48 horas, ou antígeno de 24 horas. Menores de 12 anos, por não serem vacinados, não poderão entrar.

Santos fixou em R$ 40 o preço dos ingressos para todos os setores da Vila Belmiro no jogo com Grêmio,

Veja abaixo a programação das vendas:

Donos de cadeiras, camarotes e sócios Black: 05/10 (3ª feira), às 10 horas

Gold: 06/10 (4ª feira), com prioridade às 10 horas

Silver: 07/10 (5ª feira), com prioridade a partir das 10 horas

Não sócios: 08/10 (6ª feira), a partir das 10 horas