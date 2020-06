Santos x Botafogo 1995: escalações, gols e tudo sobre a final do Brasileiro

Relembre o título do Alvinegro conquistado em 1995, após ter vencido o Santos na grande decisão

No próximo domingo (31), às 16h (de Brasília), os torcedores do Botafogo terão motivo para comemorar. A TV Globo anunciou a reprise da decisão do Campeonato Brasileiro de 1995, quando a equipe carioca venceu o por 2 a 1, no jogo de ida, e levantou o troféu após empatar por 1 a 1 no duelo de volta.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos 1 x 1 DATA DO JOGO 17 de dezembro de 1995 DATA DA REPRISE Domingo, 7 de junho de 2020 LOCAL Pacaembu - , BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)



ESCALAÇÕES

SANTOS

Edinho; Marquinhos Capixaba, Ronaldo, Narciso e Marcos Adriano; Carlinhos, Marcelo Passos e Robert (Macedo); Jamelli, Giovanni e Camanducaia. Técnico: Cabralzinho.

BOTAFOGO

Wágner; Wilson Goiano, Wilson Gottardo, Gonçalves e André Silva (Moisés); Leandro, Jamir, Beto e Sérgio Manoel; Donizete Pantera e Túlio. Técnico: Paulo Autuori.

GOLS

Marcelo Passos (Santos) e Túlio (Botafogo).

A CAMPANHA DO BOTAFOGO

Após encerrar a primeira fase em quinto lugar, com 18 pontos (cinco vitórias, três empates e três derrotas), o Botafogo liderou o Grupo A na segunda fase, com 27 pontos (oito vitórias, três empates e uma derrota), antes de chegar nas fases eliminatórias.

RODADA JOGO Semifinal (ida) 1 x 1 Botafogo Semifinal (volta) Botafogo 0 x 0 Cruzeiro Final (ida) Santos 1 x 2 Botafogo Final (volta) Botafogo 1 x 1 Santos

A CAMPANHA DO SANTOS

Após encerrar a primeira fase em terceiro lugar, com 19 pontos (seis vitórias, um empate e quatro derrotas), o Santos liderou o Grupo B na segunda fase, com 27 pontos (oito vitórias, três empates e uma derrota), antes de chegar nas fases eliminatórias.