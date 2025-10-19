+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoSantos
team-logoVitória
Mounique Vilela

Santos x Vitória: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (20), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em duelo direto contra o rebaixamento, Santos e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view(veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela vitória sobre o Corinthians por 3 a 1, o Santos volta a campo buscando emplacar a segunda vitória consecutiva para se afastar da zona de rebaixamento. Em 16º lugar, com 31 pontos, o Peixe está a três pontos do Vitória, equipe que abre o Z-4. Ainda sem Neymar, que segue em tratamento da sua lesão na coxa, Vojvoda terá os retornos de Tiquinho e Thaciano.

Brasileirão
Vitória crest
Vitória
VIT
Mirassol crest
Mirassol
MIR
Brasileirão
Juventude crest
Juventude
JUV
Santos crest
Santos
SAN

Por outro lado, o Vitória venceu o Bahia por 2 a 1 e segue vivo na briga pela permanência na elite. Em 28 jogos disputados no Brasileirão, o Rubro-Negro soma seis vitórias, 10 empates e 12 derrotas. Aproveitamento de 33% no Brasileirão.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón (Willian Arão ou Victor Hugo), Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guiherme e Lautaro Díaz. 

Vitória: 

Escalações de Santos x Vitória

SantosHome team crest

4-2-3-1

Formação

5-4-1

Home team crestVIT
77
G. Brazao
14
Luan Peres
31
G. Escobar
18
Igor Vinicius
98
A. Frias
22
A. Barreal
11
Guilherme Augusto
6
Ze Rafael
32
B. Rollheiser
15
Willian Arao
19
L. Diaz
1
Lucas Arcanjo
5
L. Halter
43
Edu
3
Ze Marcos
27
R. Caceres
13
Ramon
17
A. Cantalapiedra
8
Ronald
10
Matheuzinho
44
G. Baralhas
31
R. Lopez

5-4-1

VITAway team crest

SAN
-Escalação

Reservas

Técnico

  • J. Vojvoda

VIT
-Escalação

Reservas

Técnico

  • J. Ventura

Desfalques

Santos

João Schmidt cumprirá suspensão, enquanto Neymar segue fora.

Vitória

Quando é?

  • Data: segunda-feira, 20 de outubro de 2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Vila Belmiro - Santos, SP 

Retrospecto recente

SAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

VIT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/9
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

Em 40 jogos disputados entre as equipes, o Santos soma 22 vitórias, contra 10 do Vitória, além de oito empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Peixe venceu por 1 a 0.

SAN

Outros

VIT

4

Vitórias

1

Empate

0

11

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0