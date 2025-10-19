Santos x Vitória: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Em duelo direto contra o rebaixamento, Santos e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

O confronto Santos contra Vitória no Brasileirão 2025 promete intensas emoções em campo. Nesse clima de competição, muitos torcedores buscam maneiras de tornar o acompanhamento do jogo ainda mais envolvente. Para aqueles interessados em apostas esportivas, conhecer um código promocional Novibet pode abrir espaço para explorar novas ofertas e condições especiais, adicionando um extra de entretenimento enquanto assiste à partida ao vivo.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela vitória sobre o Corinthians por 3 a 1, o Santos volta a campo buscando emplacar a segunda vitória consecutiva para se afastar da zona de rebaixamento. Em 16º lugar, com 31 pontos, o Peixe está a três pontos do Vitória, equipe que abre o Z-4. Ainda sem Neymar, que segue em tratamento da sua lesão na coxa, Vojvoda terá os retornos de Tiquinho e Thaciano.

Por outro lado, o Vitória venceu o Bahia por 2 a 1 e segue vivo na briga pela permanência na elite. Em 28 jogos disputados no Brasileirão, o Rubro-Negro soma seis vitórias, 10 empates e 12 derrotas. Aproveitamento de 33% no Brasileirão.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón (Willian Arão ou Victor Hugo), Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guiherme e Lautaro Díaz.

Vitória:

Desfalques

Santos

João Schmidt cumprirá suspensão, enquanto Neymar segue fora.

Vitória

Quando é?

Data: segunda-feira, 20 de outubro de 2025

segunda-feira, 20 de outubro de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Vila Belmiro - Santos, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 40 jogos disputados entre as equipes, o Santos soma 22 vitórias, contra 10 do Vitória, além de oito empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Peixe venceu por 1 a 0.

Classificação

Links úteis