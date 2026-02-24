Santos x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Santos e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida acontece na Vila Belmiro, em Santos.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Santos x Vasco ao vivo

O jogo será transmitido pelo sportv, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Pressionado, após a eliminação nas quartas de final do Paulistão para o Novorizontino por 2 a 1, o Santos volta a campo pelo Brasileirão. Ainda sem vencer no torneio nacional, com apenas um ponto conquistado, o Peixe está na zona de rebaixamento. Em três jogos, foi derrotado pela Chapecoense por 4 a 2 e Athletico-PR por 2 a 1, e empatou com o São Paulo por 1 a 1.

Por outro lado, o Vasco chega pressionado após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O revés marcou também o fim da passagem do técnico Fernando Diniz. Sem um treinador efetivo, o clube corre contra o tempo no mercado em busca de um substituto, enquanto Bruno Lazaroni comanda a equipe de forma interina.

No Campeonato Brasileiro, a situação também preocupa. O Cruz-Maltino ocupa a zona de rebaixamento e ainda busca a primeira vitória na competição. Até o momento, a equipe soma derrotas para o Mirassol por 2 a 1 e Bahia por 1 a 0, além de um empate em 1 a 1 com a Chapecoense. O cenário aumenta a pressão nos bastidores e dentro de campo para uma reação imediata.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres, Vini Lira (Escobar); Willian Arão, Gabriel Menino, Gabriel Bontempo (Barreal), Neymar; Rony, Gabigol.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê (Thiago Mendes), Rojas; Nuno Moreira, Andrés Gómez, Brenner (Spinelli).

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Vasco

Jair e Thiago Mendes seguem no departamento médico.

Que horas começa Santos x Vasco

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Há grande equilíbrio no retrospecto histórico entre as equipes. Em 107 partidas disputadas, o Santos soma 38 vitórias, enquanto o Vasco venceu 37 vezes, além de 32 empates registrados no confronto.

No duelo mais recente, válido pelo segundo turno do Brasileirão 2025, o Gigante da Colina teve uma atuação marcante e aplicou uma goleada histórica por 6 a 0.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis