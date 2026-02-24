Goal.com
Mounique Vilela

Santos x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (26), na Vila Belmiro; confira a programação e outras informações do jogo

Santos e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida acontece na Vila Belmiro, em Santos.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Santos x Vasco ao vivo

O jogo será transmitido pelo sportv, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Pressionado, após a eliminação nas quartas de final do Paulistão para o Novorizontino por 2 a 1, o Santos volta a campo pelo Brasileirão. Ainda sem vencer no torneio nacional, com apenas um ponto conquistado, o Peixe está na zona de rebaixamento. Em três jogos, foi derrotado pela Chapecoense por 4 a 2 e Athletico-PR por 2 a 1, e empatou com o São Paulo por 1 a 1.

Por outro lado, o Vasco chega pressionado após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O revés marcou também o fim da passagem do técnico Fernando Diniz. Sem um treinador efetivo, o clube corre contra o tempo no mercado em busca de um substituto, enquanto Bruno Lazaroni comanda a equipe de forma interina.

No Campeonato Brasileiro, a situação também preocupa. O Cruz-Maltino ocupa a zona de rebaixamento e ainda busca a primeira vitória na competição. Até o momento, a equipe soma derrotas para o Mirassol por 2 a 1 e Bahia por 1 a 0, além de um empate em 1 a 1 com a Chapecoense. O cenário aumenta a pressão nos bastidores e dentro de campo para uma reação imediata.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres, Vini Lira (Escobar); Willian Arão, Gabriel Menino, Gabriel Bontempo (Barreal), Neymar; Rony, Gabigol.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê (Thiago Mendes), Rojas; Nuno Moreira, Andrés Gómez, Brenner (Spinelli).

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Vasco

Jair e Thiago Mendes seguem no departamento médico.

Que horas começa Santos x Vasco

Retrospecto recente

SAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/6
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

VAS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/4
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Há grande equilíbrio no retrospecto histórico entre as equipes. Em 107 partidas disputadas, o Santos soma 38 vitórias, enquanto o Vasco venceu 37 vezes, além de 32 empates registrados no confronto.

No duelo mais recente, válido pelo segundo turno do Brasileirão 2025, o Gigante da Colina teve uma atuação marcante e aplicou uma goleada histórica por 6 a 0.

2

Vitórias

0

Empate

3

Vitórias

6

Gols feitos

10
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

