Santos tem caso positivo de Covid-19 entre titulares, e Boca pode ir à Conmebol

O goleiro John e um zagueiro reserva, estão infectados e não puderam voltar ao Brasil; argentinos questionam se o já Santos sabia na hora do jogo

Depois das polêmicas dentro de campo, e travam, agora, um problema nos bastidores. Dois atletas do testaram positivo para Covid-19 e os argentinos questionam se eles jogaram infectados e, caso sim, se o Alvinegro sabia disso e os mandou a campo do mesmo jeito.

Nesta quinta-feira (7), o goleiro John e o zagueiro Wagner Leonardo não puderam voltar ao com o restante da delegação do Santos, após o empate com o Boca na noite anterior. Os dois receberam resultado positivo no teste de coronavírus e têm que ficar em Buenos Aires, onde já estão cumprindo o isolamento obrigatório.

A notícia dos dois casos de Covid-19 no adversário do meio de semana acendeu um alerta no Boca Juniors, adversário do Santos na quarta-feira (6), pela semifinal da LIbertadores. A preocupação dos argentinos é sobre uma possível exposição de seus atletas ao vírus.

Para além das questões de saúde, segundo o diário Olé, o Boca também está se questionando, caso os dois já estivessem infectados no dia do confronto, se o Santos estava ciente disso e, mesmo assim, mandou John a campo e deixou Wagner Leonardo no banco de reservas.Nas redes sociai, alguns torcedores começaram a fazer o mesmo questionamento.

Um dos sinais que pode levar à ideia de que o Santos sabia de algo é a reunião de intervalo que foi realizada no gramado, e não no vestiário, como acontece normalmente.

Segundo o apresentador da TNT Hernan Catillo, os argentinos já estão estudando fazer uma reclamação contra o Santos na Conmebol, alegando que o clube tinha ciência de que Wagner Leonardo estava infectado e mesmo assim o levou para o jogo. “O Boca deve fazer uma representação, pois acredita que o Santos fez isso de propósito, de não ir ao vestiário, por saber que seu zagueiro havia testado positivo".

Em setembro, o Boca foi autorizado pelo Ministério da Saúde do a viajar para o país, mesmo com casos de Covid em seu elenco e o protocolo da Conmebol para este caso. À época, o , adversário dos argentinos, se revoltou com o caso.

O Santos, porém, seguiu os protocolos estabelecidos para viagem internacionais de forma que, antes de entrar na , comprovou que toda a sua delegação estava negativa para o vírus. Os testes de PCR foram feitos de acordo com a cartilha da Conmebol, que pede que a comprovação seja feita com 24 horas de antecedência em relação ao início da viagem.

Sem poder deixar a Argentina, a dupla santista segue isolada no hotel em que a delegação do Peixe se hospedou, enquanto o clube busca uma solução para trazê-los de volta ao Brasil.

Tanto John quanto Wagner Leonardo já são desfalques certos para o clássico contra o , no domingo (10), e para o jogo de volta da semifinal da Libertadores, contra o Boca, na quarta-feira (13). O substituto do goleiro deve ser João Paulo, já o zagueiro, que não vem sendo utilizado no time titular por Cuca, será uma opção a menos no banco de reservas do Peixe.