Do que o Santos precisa para ir à final da Libertadores 2020?

Após empate por 0x0 no jogo da Bombonera, Peixe tem a chance de decidir em casa, mas precisa evitar empate com gols

O Santos de Cuca enfrentou o Boca Juniors na Bombonera pela partida de ida da semifinais da Copa Libertadores. Com o empate por 0x0, o que mais chamou a atenção foi o pênalti não marcado em Marinho no segundo tempo, que enfureceu os santistas.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mesmo prejudicado pela arbitragem, o sai da partida com um resultado considerado positivo, já que segurou o empate com os argentinos jogando fora de casa, e agora decide em casa, na próxima quarta-feira (13).

Mais times

Do que o precisa para avançar para a final da Libertadores

Mais artigos abaixo

No jogo de volta, na Vila Belmiro, o Santos precisa de uma vitória simples (por um ou mais gols de diferença) para se classificar para a finalíssima da Libertadores. No caso de empate por 0x0, o placar agregado segue zerado, levando a decisão para as cobranças de pênaltis.

Boa atuação santista na La Bombonera. AGORA É NO ALÇAPÃO! #PeloTetraDaLiberta pic.twitter.com/l2nfYWFCiq — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 7, 2021

Para não ser eliminado, além de não poder ser derrotado (por qualquer placar), o Santos também precisa evitar empates com gols (1x1, 2x2, 3x3, etc). Diferente da Copa do , a Libertadores usa a regra do gol qualificado como fator de desempate, o que faria com que os argentinos levassem a melhor por ter marcado gols fora de casa.

Quem prosseguir para a final enfrentará o vencedor do confronto entre e . O Verdão venceu os argentinos por 3x0 no jogo de ida, na última terça (5), e pode perder por até dois gols de diferença na volta para ainda assim chegar à finalíssima.