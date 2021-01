Pênalti não marcado em Marinho faz Santos agir e até argentinos admitirem erro

Peixe resolve acionar a Conmebol para obter os áudios do VAR e até jornal da Argentina reconhece que brasileiros foram prejudicados em La Bombonera

O Santos segue invicto como visitante na Libertadores, mas o empate contra o Boca Juniors em La Bombonera teve um gosto amargo, principalmente por conta do polêmico lance de pênalti não marcado pelo árbitro ao final da partida. Além disso, a não utilização do árbitro de vídeo para a revisão da jogada revoltou os santistas, e fez até argentinos admitirem o erro. Agora, o irá acionar a Conmebol para obter os áudios do VAR, para saber o que foi falado entre a equipe de arbitragem no lance em questão.

A partida entre e Boca, válida pela semifinal da Libertadores, foi bem equilibrada, com as duas equipes disputando cada posse de bola, como manda o figurino. Então, aos 28 minutos da segunda etapa, Marinho sofreu carga do zagueiro Izquierdoz na pequena área, por cima e por baixo, e caiu pedindo a penalidade. O árbitro nada marcou e, mais do que isso, não foi nem chamado à cabine de vídeo do VAR para revisar o lance.

Foto: Ivan Storti / Santos FC

O fato obviamente revoltou a torcida do Peixe, mas também causou indignação em torcedores rivais. A polêmica foi tamanha que até o jornal Olé, um dos mais tradicionais da , reconheceu que o clube brasileiro saiu prejudicado da partida: “Era pênalti para o Santos”, estampou o diário em uma de suas manchetes.

Inevitável a revolta santista após o apito final, mas importante não esquecermos de algo essencial: o Santos fez uma grande partida na La Bombonera e agora decide a vaga na Vila Belmiro.



Seguimos na luta, nação santista! #PeloTetraDaLiberta pic.twitter.com/EBGyN8L42A — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 7, 2021

A partir disso, o clube paulista também resolveu agir e se movimentar nos bastidores. Para isso, irá entrar com um ofício na Conmebol exigindo a liberação dos áudios do VAR, para saber o que foi conversado entre o árbitro de campo, o chileno Roberto Tobar, e a equipe que comandava o árbitro de vídeo.

O time santista destaca a estranheza pela não verificação do VAR à beira do campo, no lance que Marinho foi derrubado dentro da área adversária no segundo tempo. — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 7, 2021

O fato é que com o pênalti não marcado, o Santos terá que vencer o Boca Juniors na Vila Belmiro, na semana que vem, para avançar à final da Libertadores - qualquer empate com gols é favorável aos argentinos, enquanto mais um 0 a 0 leva o duelo para as penalidades.

A torcida espera por mais uma partida como a que foi vista contra o Grêmio, mas o retrospecto do Peixe dentro de casa nesta temporada não é dos melhores. A única certeza é de que mais um jogo emocionante vem por aí.