Santos x Sport: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Santos e Sport se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view(veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Primeira equipe rebaixada para a Série B, o Sport cumpre apenas tabela nesta reta final do Brasileirão. Na lanterna, com 17 pontos, o Leão da Ilha registra duas vitórias, 11 empates e 22 derrotas. Aproveitamento de 16% no torneio nacional.

Por outro lado, o Santos volta a campo pressionado após empatar com o Internacional por 1 a 1 e voltar para a zona de rebaixamento. Em 17º lugar, com 38 pontos, o Peixe está a um ponto do Vitória, primeira equipe fora do Z-4. Além do Sport, a equipe paulista ainda terá pela frente o Juventude, em Caxias do Sul, e o Cruzeiro, em casa.

Para o confronto, a presença de Neymar é tratada como incerta. O camisa 10 tem um esgarçamento na região do menisco do joelho esquerdo, mas cogita atuar no sacrifício.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius (Mayke), Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Zé Rafael; Rollheiser, Barreal e Lautaro Díaz.

Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Oliveira, Rivera e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo.

Desfalques

Santos

Neymar é dúvida.

Sport

Kevyson cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: sexta-feira, 28 de novembro de 2025

sexta-feira, 28 de novembro de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Vila Belmiro - Santos, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 70 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 32 vitórias, contra 23 do Vasco, além de 15 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram por 1 a 1.

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis