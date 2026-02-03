Santos x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Santos e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Derrotado pelo São Paulo por 2 a 0 na última rodada do Paulistão, o Santos tenta se reabilitar no Brasileirão após estrear com derrota por 4 a 2 para a Chapecoense. A principal novidade do técnico Juan Pablo Vojvoda pode ser o retorno de Neymar. O camisa 10 tem chances de aparecer entre os relacionados depois de se recuperar de uma artroscopia no joelho esquerdo.

Na temporada 2026, o Peixe soma uma vitória, três empates e três derrotas, com seis gols marcados e dez sofridos.

Do outro lado, o São Paulo iniciou o Brasileirão com vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo e busca manter o aproveitamento de 100% para se firmar nas primeiras posições da tabela. Para o clássico, o técnico Hernán Crespo pode promover alterações na equipe, visando o controle de carga física e a prevenção de lesões neste início de temporada.

Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres (Zé Ivaldo), Escobar; João Schmidt, Gabriel Menino, Rollheiser (Neymar); Barreal, Rony, Gabriel Barbosa.

São Paulo: Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino; Maik, Marcos Antonio, Bobadilla, Pablo Maia (Danielzinho) e Enzo Diaz; Luciano e Tapia (Calleri).

Desfalques

Santos

Willian Arão e Thaciano seguem fora.

São Paulo

Oscar, André Silva e Ryan Francisco estão machucados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026

quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Vila Belmiro - Santos, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 327 confrontos na história, o São Paulo leva vantagem sobre o Santos, com 141 vitórias, contra 110 do Peixe, além de 76 empates. No último encontro válido pelo Paulistão de 2026, o Tricolor venceu por 2 a 0.

Classificação

