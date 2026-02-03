Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoSantos
team-logoSão Paulo
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

Santos x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Clássico San-São será disputado nesta quarta-feira (4), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Derrotado pelo São Paulo por 2 a 0 na última rodada do Paulistão, o Santos tenta se reabilitar no Brasileirão após estrear com derrota por 4 a 2 para a Chapecoense. A principal novidade do técnico Juan Pablo Vojvoda pode ser o retorno de Neymar. O camisa 10 tem chances de aparecer entre os relacionados depois de se recuperar de uma artroscopia no joelho esquerdo.

Na temporada 2026, o Peixe soma uma vitória, três empates e três derrotas, com seis gols marcados e dez sofridos.

Do outro lado, o São Paulo iniciou o Brasileirão com vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo e busca manter o aproveitamento de 100% para se firmar nas primeiras posições da tabela. Para o clássico, o técnico Hernán Crespo pode promover alterações na equipe, visando o controle de carga física e a prevenção de lesões neste início de temporada.

Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres (Zé Ivaldo), Escobar; João Schmidt, Gabriel Menino, Rollheiser (Neymar); Barreal, Rony, Gabriel Barbosa.

Brasileirão
Santos crest
Santos
SAN
São Paulo crest
São Paulo
SAP

São Paulo: Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino; Maik, Marcos Antonio, Bobadilla, Pablo Maia (Danielzinho) e Enzo Diaz; Luciano e Tapia (Calleri).

Desfalques

Santos

Willian Arão e Thaciano seguem fora.

São Paulo

Oscar, André Silva e Ryan Francisco estão machucados.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Vila Belmiro - Santos, SP 

Retrospecto recente

SAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/8
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
3/5

SAP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Últimos confrontos diretos

Em 327 confrontos na história, o São Paulo leva vantagem sobre o Santos, com 141 vitórias, contra 110 do Peixe, além de 76 empates. No último encontro válido pelo Paulistão de 2026, o Tricolor venceu por 2 a 0.

SAN

Outros

SAP

3

Vitórias

0

Empate

2

Vitórias

6

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Publicidade

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0