Santos recusa proposta do Vancouver Whitecaps por Gabriel Pirani

Peixe disse "não" a oferta de 2 milhões de dólares que poderia chegar a 3 milhões de dólares

O Santos recusou uma proposta do Vancouver Whitecaps, do Canadá, por Gabriel Pirani. A oferta de 2 milhões de dólares (R$ 10,9 milhões) poderia chegar a 3 milhões de dólares (R$ 16,4 milhões), mas não agradou. A informação da oferta enviada ao Peixe foi publicada inicialmente pelo jornalista Lucas Musetti, e a Goal apurou a resposta negativa do Peixe.

Diante da proposta recebida, Gabriel Pirani também preferiu ficar na Vila Belmiro. Aos 19 anos, o jogador revelado na base tem contrato com o Santos até dezembro de 2022 e poderá ter o vínculo aumentado.

Nesta temporada, Pirani fez dez jogos, sendo sete como titular e três saindo do banco, e marcou um gol sob o comando do técnico Ariel Holan.

Soteldo de saída

Diferente do qua aconteceu com a proposta feita por Pirani, o Santos aceitou vender Soteldo ao Toronto FC, também do Canadá. No caso do venezuelano, o valor da venda foi de US$ 6 milhões (R$ 32,8), sendo metade do Huachipato e a outra metade do Peixe. No entanto, o Alvinegro, para encerrar uma dívida com os chilenos e o transfer ban imposto pela Fifa, vai repassar sua parte do dinheiro ao clube.