Santos vai receber R$ 80,5 milhões à vista por venda de Deivid Washington ao Chelsea

Clube paulista ainda pode faturar R$ 27 milhões por bônus, que variam de acordo com metas estabelecidas no contrato

O Santos acertou a venda de Deivid Washington ao Chelsea, da Inglaterra. Os Blues pagarão € 15 milhões (R$ 80,47 milhões na cotação atual) à vista e mais € 5 milhões (R$ 26,82 milhões) por bônus alcançados, como soube a GOAL.

O Chelsea venceu a concorrência do Mônaco, que disputa a Ligue 1, para acertar a contratação do atacante de 18 anos. Os monegascos ofereceram € 10 milhões (R$ 53,7 milhões) pela aquisição do atleta, mas não obtiveram êxito nas tratativas. Embora tenha prioridade em um negócio pelo atacante, o clube do Principado não pretende igualar a proposta dos britânicos.

A exigência do Santos era uma proposta de € 15 milhões à vista mais bônus para a venda do atleta — os ingleses foram os únicos que se dispuseram a pagar o valor pela negociação.

Centroavante de ofício, Deivid Leonardo chegou ao elenco profissional do Santos no início de 2023. Na atual temporada, disputou 16 partidas, somando 867 minutos em campo. No período, marcou dois gols pela equipe paulista.

O centroavante tinha contrato com o Santos até 30 de abril de 2026 e multa rescisória de € 30 milhões (R$ 161 milhões) para o exterior. A informação sobre o acordo para a ida ao Stamford Bridge foi inicialmente publicada pelo ge e confirmada pela GOAL.