Quem é Deivid Washington, joia do Santos com multa rescisória maior que R$ 100 milhões

O jovem já ganhou espaço entre os profissionais da equipe comandada por Odair Hellmann

A Vila Belmiro talvez seja o maior pára-raios de talento no mundo do futebol. O histórico da base santista dispensa comentários, e o mais novo Menino da Vila a chamar atenção entre os profissionais é Deivid Washington. Aos 17 anos, o atacante marcou o seu primeiro gol no Brasileirão ao balançar as redes do Bahia na quinta rodada da Série A 2023. O seu talento, no entanto, já foi notado até mesmo em outros países.

Em 2022, Deivid foi citado pelo jornal inglês The Guardian como uma das 60 maiores revelações do futebol mundial. Natural de Itumbiara, na divisa de Goiás com Minas Gerais, o jovem teve sua primeira grande chance ao ingressar nas categorias de base do Grêmio. Mas quando o Santos fez uma proposta, o longo histórico de sucesso de Meninos da Vila deve ter feito a diferença. Foi assim que Deivid e sua família rumaram para a Vila Belmiro em 2016.

Deivid Washington chegou e foi ganhando destaque na base santista. As primeiras oportunidades entre os profissionais vieram agora em 2023. Oficialmente, a estreia da joia aconteceu nos acréscimos do segundo tempo de uma partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Depois, saiu do banco contra o Audax Italiano, pela Copa Sul-Americana, mas a carta de apresentações veio mesmo em sua primeira partida como titular, contra o Newell’s Old Boys.

Deivid conseguiu a vaga depois que Marcos Leonardo, titular na referência de ataque do Peixe, sentiu uma febre e ficou de fora da partida. O garoto não chegou a balançar as redes, mas quase fez um golaço e foi a boa notícia em meio à derrota sofrida por 1 a 0 frente aos argentinos. Com Marcos Leonardo à serviço da seleção brasileira sub-20, para o Mundial da categoria, Deivid Washington passou a ser a primeira opção do técnico Odair Hellmann para a equipe titular. E já vai mostrando ser capaz de dar conta do recado.

O jovem chegou a ser procurado pelo Flamengo, mas renovou seu vínculo com o Santos: tem contrato até 2026 e uma multa rescisória superior aos R$ 100 milhões.