Mônaco envia proposta, mas Santos pede € 15 milhões por Deivid Washington

Atacante de 18 anos já esteve na mira de Atlético de Madrid, Real Madrid e Dortmund; multa rescisória é de € 30 milhões

Mônaco e Santos discutem a venda de Deivid Washington no mercado da bola. O clube do Principado enviou uma proposta de € 10 milhões (R$ 53,84 milhões na cotação atual), mas os paulistas pedem € 15 milhões (R$ 53,84 milhões) pela negociação, como soube a GOAL. As tratativas devem avançar nos próximos dias. A informação sobre a situação das conversas foi inicialmente publicada pela Rádio Zero 9 e confirmada pela reportagem.

Aos 18 anos, o centroavante tem contrato na Vila Belmiro até 30 de abril de 2026. A multa rescisória do atleta é de € 30 milhões (R$ 161,45 milhões). O clube quer metade do valor para negociá-lo. Antes de abrir conversa com o Mônaco, o Santos já havia recebido consultas de Atlético de Madrid, Borussia Dortmund e Real Madrid sobre a situação do jogador.

O Santos trabalha com a possibilidade de mais uma grande venda nesta janela de transferências, mesmo depois da saída de Ângelo para o Chelsea, negociado por € 15 milhões. A diretoria crê que Deivid Washington seria um nome interessante para negociação ao exterior.

Recém-promovido ao time profissional, Deivid Washington disputou 15 partidas, somando 863 minutos em campo. No período, ele marcou dois gols e não deu assistências para os companheiros. O garoto de 18 anos foi titular em dez oportunidades.