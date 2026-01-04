Santos x Real Brasília: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

Santos e Real Brasília se enfrentam neste domingo (04), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal da CazéTV no YouTube. (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do quarto título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santos FC tenta encerrar um jejum de mais de uma década sem conquistar a principal competição de base do país. O Peixe integra o Grupo 16 da Copinha, ao lado de Real Brasília, São Carlense, de São Carlos, e União Cacoalense, de Rondônia.

Os Meninos da Vila são comandados pelo técnico Vinícius Marques, que foi efetivado no cargo após a demissão de Cléber Xavier do elenco profissional do clube.

Já o Real Brasília chega à Copinha credenciado pelo título do Campeonato Estadual Sub-20 de 2025. A equipe conquistou a taça após vencer o Sobradinho nos pênaltis, garantindo a vaga no torneio nacional de base.

Santos: Rodrigo Falcão, JP Chermont, Gustavo Assis, Vinicius Lira, João Ananias, Pepê Fermino, Enzo Boer, Kenay Martins, Gustavo Henrique, Pedro Assis, Mateus Xavier.

Real Brasília: Guilherme Alencar, Pedro Adriano, Rai, João Batista, Felipe Silva, Samuel, Miguel Barros, Ian, Davi Simeão, Erick, Victor Moreira.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Real Brasília

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 04 de janeiro de 2026

domingo, 04 de janeiro de 2026 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Estádio O Luisão - São Carlos, SP

