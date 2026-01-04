+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Santos sub-20, 2025Reinaldo Campos/ Santos F.C
ASSISTA COM A
Mounique Vilela

Santos x Real Brasília: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

Equipes se enfrentam neste domingo (4), no Estádio Luisão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e Real Brasília se enfrentam neste domingo (04), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal da CazéTV no YouTube. (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do quarto título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santos FC tenta encerrar um jejum de mais de uma década sem conquistar a principal competição de base do país. O Peixe integra o Grupo 16 da Copinha, ao lado de Real Brasília, São Carlense, de São Carlos, e União Cacoalense, de Rondônia.

Os Meninos da Vila são comandados pelo técnico Vinícius Marques, que foi efetivado no cargo após a demissão de Cléber Xavier do elenco profissional do clube.

Já o Real Brasília chega à Copinha credenciado pelo título do Campeonato Estadual Sub-20 de 2025. A equipe conquistou a taça após vencer o Sobradinho nos pênaltis, garantindo a vaga no torneio nacional de base.

Santos: Rodrigo Falcão, JP Chermont, Gustavo Assis, Vinicius Lira, João Ananias, Pepê Fermino, Enzo Boer, Kenay Martins, Gustavo Henrique, Pedro Assis, Mateus Xavier.

Real Brasília: Guilherme Alencar, Pedro Adriano, Rai, João Batista, Felipe Silva, Samuel, Miguel Barros, Ian, Davi Simeão, Erick, Victor Moreira.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Real Brasília

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: domingo, 04 de janeiro de 2026
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio O Luisão - São Carlos, SP 

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Links úteis

Publicidade

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0