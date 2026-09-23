Santos quer Gabigol em 2027, mas esbarra em salário alto

Principal artilheiro e garçom do Santos na temporada, Gabigol é desejado pelo clube praiano para permanecer em 2027, mas esbarra em questões salariais e nas negociações com o Cruzeiro, equipe com quem o camisa 9 tem contrato até dezembro de 2028. O atacante está emprestado ao Peixe até o fim deste ano e se tornou uma das principais referências da equipe, mas a permanência depende de um novo acordo entre os clubes.

O modelo atual de negócio ajuda a explicar a dificuldade. Quando cedeu Gabigol ao Santos, o Cruzeiro aceitou liberar o jogador sem custos e dividir igualmente o salário do atacante. A decisão aconteceu em um momento de baixa do centroavante em Belo Horizonte, que perdeu espaço para Kaio Jorge e ficou sem protagonismo no time. Além disso, sua passagem pela Raposa foi marcada por desentendimentos com Tite, então treinador da equipe. Com o empréstimo atual, o Santos arca apenas com metade dos vencimentos.

O cenário, porém, mudou completamente desde a chegada à Vila Belmiro. Em 43 partidas pelo Santos em 2026, Gabigol marcou 21 gols e deu dez assistências, números que o colocam no topo da artilharia e da lista de garçons do time na temporada. O desempenho aumenta o interesse santista em mantê-lo, mas também altera as condições de uma eventual negociação com o Cruzeiro.

A compra definitiva é considerada o cenário mais difícil, já que o empréstimo não prevê um valor de compra fixado previamente e o Santos não tem, neste momento, capacidade financeira para fazer esse investimento. A alternativa estudada é tentar uma nova extensão do empréstimo. Mesmo assim, a tendência é que o Cruzeiro não aceite repetir a divisão do salário, que atualmente fica em R$ 1,25 milhão para cada uma das partes, justamente porque Gabigol valorizou sua condição esportiva durante a passagem pelo Santos.

Dessa forma, o clube da Vila teria de assumir sozinho os vencimentos do atacante, fazendo com que o custo mensal fique próximo ao patamar de Neymar, que ganha valores próximos dos R$ 4,5 milhões. O GE informa que o Santos já encontra dificuldades para honrar a metade do salário que paga atualmente.

Uma das possibilidades para o Santos ampliar sua margem financeira é conseguir uma vaga na Libertadores de 2027. A classificação para a competição continental representaria novas receitas e permitiria ao clube trabalhar com um orçamento maior para a próxima temporada. Dentro de campo, o time de Cuca ganhou força justamente na reta final do Brasileirão: após a 28ª rodada, o Peixe tem a terceira melhor campanha do segundo turno, com 17 pontos em oito partidas, atrás apenas de Flamengo e Cruzeiro.

O crescimento também aparece no recorte de toda a temporada após a pausa para a Copa do Mundo. Em 19 jogos por todas as competições desde a retomada, o Santos soma dez vitórias, cinco empates e quatro derrotas, aproveitamento de cerca de 61%. A evolução mantém o clube na briga por uma vaga continental e, ao mesmo tempo, aumenta a importância de encontrar uma solução financeira para que Gabigol continue sendo o camisa 9 do Santos em 2027.