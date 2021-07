Santos quer valores do Benfica em negociação de Kaio Jorge para Juventus

Clubes e agente conversam em busca de consenso para saída imediata mediante pagamento. Atacante não é relacionado contra Juazeirense

O Santos negocia uma compensação financeira pela transferência imediata de Kaio Jorge para Juventus. O atacante tem um acerto encaminhado com o clube italiano para defender a equipe a partir de 2022, mas não deseja sair sem que o Peixe receba dinheiro. Nesse momento, portanto, a conversa é para buscar um acordo de consenso entre Santos, o agente Giuliano Bertolucci, a Juventus e o próprio atleta.

O desejo do Santos é buscar termos similares aos que havia aceitado na proposta do Benfica, clube preterido por Kaio Jorge (os valores não foram revelados). Por outro lado, segundo apuração da reportagem, a Juventus não pensa em gastar mais do que 1,5 milhão de euros a 2 milhões de euros para ter o atacante imediatamente nesta janela de transferências internacional de agosto.

Como a Juventus avançou num acordo direto com Kaio Jorge e seus representantes, a tentativa agora é ajustar um acordo que contemple também o Santos por uma possível saída imediata.

Santos mira compensação financeira como a do Benfica na proposta que o clube aceitou. Kaio Jorge prefere a Juventus.

A ver se haverá consenso geral por saída imediata nesta janela https://t.co/iaM3Gmq4aa — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) July 27, 2021

Em meio a esse contexto, Kaio Jorge está fora da lista de relacionados para o jogo contra a Juazeirense, nesta quarta-feira, às 19h15, na Vila Belmiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A convocação para o jogo também não tem Alison, outro que tem negociação em andamento, com o Al-Hazem (veja abaixo):

Relacionados Santos vs Juazeirense sem Kaio Jorge e Alison:

Diógenes, John e João Paulo

F Jonathan, Madson e Pará

Kaiky, L Felipe e Wagner Palha

Pirani, Ivonei, J Mota, Zanocelo, Balieiro e Sánchez

Marinho, B Marques, M Guilherme, Marcos Leonardo, L Braga, Raniel e Ângelo — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) July 27, 2021

O técnico Fernando Diniz falou sobre o assunto depois da derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, no último domingo.

"Ele quer permanecer até o fim do ano, existem propostas, mais de uma, e ele está focado. É super importante para o nosso time, treina muito bem, se dedica muito. Espero que de fato ele continue até o final do ano. É importante e difícil de repor."