Santos x Fortaleza: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (6), pela última rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Lutando contra o rebaixamento, o Santos recebe o Fortaleza nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Dependendo apenas de si para se livrar do rebaixamento, o Santos busca reencontrar o caminho da vitória após dois empates e duas derrotas seguidas nos últimos quatro jogos disputados. Com 43 pontos, o Peixe precisa vencer para seguir na Série A. Caso empate ou perca, o Alvinegro Praiano precisa precisa torcer para o Vasco não vencer o RB Bragantino, e o Bahia não bater o Atlético-MG.

"Poderia falar que o ideal era esquecer o resto e focar no nosso trabalho, mas acaba sendo difícil. A gente vê as outras equipes e resultados, e acaba se preocupando porque define nosso futuro. A gente depende só do nosso jogo, o que precisamos é focar no jogo contra o Fortaleza. Se a gente fizer a nossa parte, a gente não precisa se preocupar com nenhuma equipe", afirmou João Basso.

"É entrar focado, concentrado, para poder chegar com a cabeça no lugar certo para conseguir a vitória e evitar o risco do rebaixamento", completou o zagueiro.

Do outro lado, o Fortaleza, no meio da tabela, com 51 pontos, está classificado para a Copa Sul-Americana de 2024. Com contrato até o fim da próxima temporada, o técnico Juan Pablo Vojvoda não crava a permanência no clube.

"Tenho um ano a mais de contrato. Minha cabeça até hoje, e como deve acontecer até quarta, está somente no Fortaleza. Não vou esconder a realidade. Há algumas propostas que posso chegar a receber. Mas nesse momento eu falei, tenho o contrato com o Fortaleza, gosto de respeitar contratos. Necessito de um tempo para descansar, para planejar. Hoje (no domingo) me reuni com o Marcelo Paz. Disse: "isso é o que necessita o Fortaleza para o próximo ano". Falamos sobre o que necessita o Fortaleza. E a partir daí, dessa conversa, necessito desse tempo para planejar. Planejo com minha família. Ano passado aconteceu algo similar. Tivemos propostas, mas sentei com minha família e decidimos pelo contrato de dois anos. Falei com diretoria, o que Vojvoda necessita, o que Vojvoda precisa. Estamos perto da maioria das coisas. Mas também necessito um planejamento pessoal também", afirmou.

Em 21 jogos disputados entre as equipes, o Santos soma sete vitórias, contra quatro do Fortaleza, além de 10 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Leão do Pici goleou por 4 a 0.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo, Lucas Braga, Messias, João Basso e Dodô; Tomás Rincón, Lucas Lima (Camacho), Jean Lucas e Nonato; Soteldo e Furch (Marcos Leonardo). Técnico: Marcelo Fernandes.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Titi, Brítez, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Calebe; Pikachu, Guilherme e Lucero. Técnico: Vojvoda.

Desfalques

Santos

Joaquim e Rodrigo Fernández, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão fora.

Fortaleza

Galhardo, suspenso, está fora.

Quando é?