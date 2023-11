Santos x Fluminense: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (29), na Vila Belmiro; veja como acompanhar na TV e na internet

O Santos recebe o Fluminense nesta quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Depois de empatar com o Botafogo por 1 a 1 na última rodada, o Santos volta a campo vem de uma sequência de sete jogos sem perder. Com 43 pontos, o Peixe está a dois do Bahia, equipe que abre a zona de rebaixamento. Para o confronto, o técnico Marcelo Fernandes terá os retornos de Alfredo Morelos e Dodô.

Por outro lado, o Fluminense, que já assegurou sua vaga na Libertadores de 2024, está apenas cumprindo tabela nas últimas rodadas do Brasileirão antes de disputar o Mundial de Clubes. Com desgaste físico, Marcelo pode ser poupado.

Em 98 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense soma 38 vitórias, contra 35 do Santos, além de 21 empates. No mais recente confronto válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Tricolor venceu por 1 a 0, com gol de Cano.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo, Joaquim, Messias e Dodô; Lucas Braga, Rodrigo Fernández, Jean Lucas, Soteldo e Kevyson; Marcos Leonardo e Maxi Silvera (Camacho, Dodi ou Mendoza). Técnico: Marcelo Fernandes.

Fluminense: Fábio; Guga, Nino, David Braz e Diogo Barbosa; André, Martinelli, Ganso; Arias; Cano e John Kennedy. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques

Santos

Lucas Lima e Nonato estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Fluminense

Samuel Xavier, Marlon e Felipe Melo, machucados, e Marcelo, com desgaste físico, estão fora.

Quando é?