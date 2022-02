Santos encaminha contratação do atacante Luan, ex-Atlético-MG

O Santos encaminhou a contratação do atacante Luan, livre no mercado da bola desde que deixou o V-Varen Nagasaki, do Japão. O atleta de 31 anos assinará vínculo com o clube até o fim da temporada, com opção de renovação de acordo com metas estabelecidas no compromisso, conforme apurado pela GOAL.

Luan é um pedido do técnico Fábio Carille ao departamento de futebol santista. O treinador vê o atleta como um nome versátil e interessante para o atual elenco santista.

Carille já havia indicado a contratação de Luan ao Corinthians em 2019. À época, entretanto, as tratativas não tiveram um desfecho positivo. O comandante é um admirador do futebol do atleta.

O atacante de 31 anos já está no Brasil para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube paulista. As partes trocam documentos para que ele seja anunciado na Vila Belmiro.

Luan havia recebido sondagem de outros três clubes do Brasil antes do acordo com o Santos: América-MG, Ceará e Internacional também avaliaram a possibilidade de investimento no atacante. As tratativas, contudo, não avançaram na ocasião.

Luan tem passagem de destaque pelo Atlético-MG na década passada. O atacante defendeu o clube entre 2013 e 2019. No período, foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Ele ainda venceu o Campeonato Mineiro em três oportunidades.

A proximidade do acordo entre Santos e Luan foi inicialmente divulgada pelo blog do PVC e confirmada pela GOAL com três fontes distintas.