Santos x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro Sub-20 2026

Santos e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (1), às 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé, em Santos, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 2026. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Santos chega para a partida com 100% de aproveitamento no campeonato até aqui. Venceu o Avaí por 1 a 0, e goleou o Grêmio por 4 a 1. O Peixe ocupa a segunda colocação da tabela, com seis pontos, atrás apenas do Vasco, pelos gols marcados.

Já o Cruzeiro conta com uma vitória e uma derrota, ficando apenas na oitava colocação. Na primeira rodada a Raposa bateu o Juventude por 2 a 0, enquanto na segunda rodada perdeu para o Criciúma, de virada, por 2 a 1.

O duelo promete ser equilibrado com duas equipes fortes e que devem brigar na parte de cima da tabela. O Santos busca manter sua invencibilidade, enquanto o Cruzeiro quer voltar a vencer.

Santos: João Pedro; Follmer, João Alencar, Contreras e Rafael Gonzaga; Samuel Pierri, Profeta e Nadson; Benicio, Mateus Xavier e Pradella. Técnico: Vinícius Marques.

Cruzeiro: Vitor Lamounier; Ivanilson, Kaiquy Luiz, Kelvin e William; Alessandro e Murilo; André, Rhuan Gabriel e Pablo; Pietro. Técnico: Mairon César.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 1 de março de 2026

domingo, 1 de março de 2026 Horário: 15h (de Brasília)

15h (de Brasília) Local: CT Rei Pelé - Santos, SP

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis