Brasileirão
team-logoSantos
team-logoCruzeiro
Mounique Vilela

Santos x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (7), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na luta contra o rebaixamento, o Santos volta a campo após vencer o Juventude por 3 a 0 e agora basta um empate para seguir na Série A. Em 14º lugar, com 44 pontos, o Peixe pode alcançar a Copa Sul-Americana em caso de vitória, pois Vasco e Atlético-MG, ambos com 45 pontos, se enfrentam na rodada final. Atuando no sacrifício nos últimos três jogos consecutivos, já que possui lesão no menisco do joelho esquerdo, Neymar desconversa sobre o futuro.

"Não sei. Sinceramente, não sei. Primeiro quero terminar essa temporada, terminar o Brasileirão, depois quero pensar. Minha vontade é sempre o Santos em primeiro lugar", afirmou à Amazon Prime.

Por outro lado, o Cruzeiro cumpre apenas tabela. Garantido na terceira posição, com 70 pontos, a Raposa deve atuar com a equipe reserva já pensando nas semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians. A primeira partida será na próxima quarta-feira (10), no Mineirão. O duelo de volta está marcado para o domingo (14), na Neo Química Arena.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adoni Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão e João Schmidt; Barreal, Neymar e Guilherme; Tiquinho Soares (Robinho Jr. ou Rollheiser).

Brasileirão
Santos crest
Santos
SAN
Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU

Cruzeiro: Léo Aragão; Kauã Moraes, João Marcelo, Jonathan Jesus (Villalba) e Kauã Prates; Walace, Matheus Henrique e Eduardo; Sinisterra, Bolasie e Gabigol.

Desfalques

Santos

Zé Rafael cumprirá suspensão, enquanto Zé Ivaldo e Lautaro Díaz estão fora por questões contratuais.

Cruzeiro

Wanderson e Marquinhos estão lesionados.

Quando é?

  • Data: domingo, 7 de dezembro de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Vila Belmiro - Santos, SP

Retrospecto recente

SAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/2
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

CRU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

Em 77 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma 36 vitórias, contra 26 do Santos, além de 20 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Peixe venceu por 2 a 1.

SAN

Outros

CRU

2

Vitórias

0

Empate

3

Vitórias

7

Gols feitos

9
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

