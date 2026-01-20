Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista 2026

Com promessa de casa cheia, Santos e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, além da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Maior campeão do Campeonato Paulista, com 31 títulos, o Corinthians busca recuperação no Paulistão após um início irregular. Atualmente na sétima colocação, com quatro pontos, o Timão estreou com vitória sobre a Ponte Preta por 3 a 0, mas depois foi derrotado pelo RB Bragantino pelo mesmo placar e empatou com o São Paulo por 1 a 1.

Já o Santos também tenta reação no Campeonato Paulista em busca do 23º título estadual. O Peixe ocupa a oitava posição, com quatro pontos, após vencer o Novorizontino por 2 a 1 na estreia. Na sequência, a equipe santista perdeu para o Palmeiras por 1 a 0 e empatou com o Guarani por 1 a 1.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, André, André Carrillo, Breno Bidon; Yuri Alberto, Kayke.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo, Escobar (Vini Lira); Willian Arão, Zé Rafael (Gabriel Menino), Rollheiser; Barreal, Thaciano, Lautaro Díaz.

Desfalques

Corinthians

José Martínez, Memphis Depay e Rodrigo Garro estão fora.

Santos

Gabigol se recupera de tendinite no joelho, enqanto Neymar segue fora.

Quando é?

Data: quinta-feira, 22 de janeiro de 2026

quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Vila Belmiro - Santos, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 355 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 140 vitórias, contra 113 do Santos, além de 102 empates. Em 2025 os times se enfrentaram quatro vezes somando estadual e Brasileirão, com três triunfos do Timão e apenas um do Peixe.

Classificação

