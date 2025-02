Corinthians x Santos: Quem venceu mais vezes o Clássico Alvinegro?

Em mais de 100 anos de história, veja quem leva melhor no retrospecto

O Clássico Alvinegro entre Corinthians e Santos é um dos maiores confrontos do futebol brasileiro. Com mais de um século de história, a rivalidade já proporcionou momentos inesquecíveis, tabus marcantes e goleadas emblemáticas. No retrospecto geral, o Corinthians leva vantagem no número de vitórias, consolidando-se como o maior vencedor do duelo.

No entanto, o Santos tem feitos memoráveis, especialmente nos anos dourados de Pelé. O Rei do Futebol é considerado o maior carrasco da história corinthiana, com números impressionantes contra o rival. Em 48 partidas, Pelé balançou as redes 50 vezes, um recorde absoluto de um único jogador contra um clube. Um domínio que assombrou o Corinthians durante as décadas de 1950 e 1960.

Apesar disso, em toda história, o Corinthians construiu uma vantagem expressiva no confronto direto, especialmente nos campeonato estaduais.