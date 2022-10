Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Timão busca a recuperação diante do Peixe neste sábado (22); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico paulista na área! Curando a ressaca após perder o título da Copa do Brasil para o Flamengo nos pênaltis, o Corinthians só pensa na vitória diante do Santos, neste sábado (22), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Faça sua melhor jogada! Ganhe até R$ 300 de bônus na Rivalo clicando aqui!

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Santos aparece no meio da tabela com 43 pontos.

Para o clássico, o técnico interino Orlando Ribeiro volta a ter à disposição Rwan Seco, Luan e Eduardo Bauermann.

Do outro lado, o Corinthians não tem tempo para lamentação. Após perder o título da Copa do Brasil, o elenco já voltou as atenções para o Brasileirão.

"Não tem dúvida nenhuma que essa parte final do Campeonato vai ser muito difícil. Agora, nós tínhamos como objetivo claro, entre nós, grupo, ganhar essa Copa, nunca escondemos isso de ninguém dentro do grupo. Não foi possível, foi pena, não conseguimos", afirmou o técnico português.

Apesar de não ter nenhum jogador machucado, o técnico Vítor Pereira trata como dúvida a presença de Adson, que deixou o Rio de Janeiro mancando.

Em 346 jogos disputados, o Corinthians registra 135 vitórias, contra 111 do Peixe, além de 100 empates. No último encontro, válido pela Copa do Brasil 2022, o Peixe venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável SANTOS: João Paulo; Nathan (Madson), Luiz Felipe, Alex e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Camacho e Ed Carlos; Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo (Rwan Seco ou Lucas Barbosa).

Escalação do provável CORINTHIANS: Cassio; Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera; Gustavo Silva, Giuliano, Roger Guedes, Yuri Alberto.

Desfalques

Santos

Maicon, em recondicionamento físico, e Marcos Leonardo e John, na fisioterapia, seguem fora.

Corinthians

O Timão não possui desfalques para o clássico.

Melhores apostas e dicas

O Santos é favorito contra o Corinthians nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,35 na vitória do Peixe, $ 2,90 no empate e $ 3,20 caso o Timão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,47 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 2,50 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar no time que vai balançar as redes primeiro. Neste caso, paga-se $1,90 para o Santos, e $ 2,30 para o Corinthians.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: sábado, 22 de outubro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Vila Belmiro – Santos, SP

• Arbitragem: FLAVIO RODRIGUES (árbitro), MARCELO CARVALHO e ALEX ANG (assistentes), DOUGLAS MARQUES (quarto árbitro) e THIAGO DUARTE (AVAR)