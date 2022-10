FIM: FLA 1(6)x(5)1 COR

O Flamengo venceu o Corinthians por 6 a 5 nos pênaltis e garantiu o título da Copa do Brasil 2022. Depois do empate por 1 a 1 no tempo normal no Maracanã, com gols de Pedro e Giuliano, o Fla assegurou a taça nas disputas de pênalti. David Luiz, Léo Pereira, Everton Ribeiro, Gabi, Everton Cebolinha e Rodinei fizeram para o mandante, e Filipe Luís perdeu. Fábio Santos, Giuliano, Renato Augusto, Yuri Alberto e Maycon marcaram para o Timão, e Fagner e Mateus Vital perderam.