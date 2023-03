Santos x Atlético-GO ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam pela terceira rodada do Grupo B; veja como acompanhar na internet

Santos e Atlético-GO se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé, pela terceira rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Santos TV, pela internet.

Nas duas rodadas já disputadas do Brasileirão sub-20, o Santos conquistou uma vitória (por 3 a 2, contra o São Paulo, na estreia) e um empate (em 3 a 3, contra o Athletico-PR, fora de casa), e vem brigando no topo da tabela. Já o Dragão, que perdeu as duas ( 2 a 1 para o Grêmio, na primeira rodada, e 3 a 0 para o Palmeiras, jogando em Goiânia), é o lanterna.

Prováveis escalações

Santos: João Victor; Gustavo Henrique, André Klaus, Samuel e Kevyson; Rafael Moreira, Balão, Bernardo e Weslley Patati; Fernandinho e Kevin Malthus .

Atlético-GO: Márcio Defendi; Caleb (Vinicius Lago), Renan Cosenza, Douglas e Guilherme; Thiago Medeiros, Gustavo Assunção e Marcos Daniel; Jesus, Keven (Matheus Santos) e Daniel.

Desfalques

Santos

Matheus Nunes, Hyan, Victor Michell, Enzo Monteiro, Jair, Renyer e Deivid, todos se recuperando de lesões, são desfalques do Peixe para a partida.

Atlético-GO

Não tem desfalques confirmados.

Quando é?