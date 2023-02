Santo André x Santos ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (16), pela nona rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Pressionado, o Santos visita o Santo André na noite desta quinta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), no Brunão, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, do Paulistão Play, no streaming e do Youtube da FPF, na internet.

Quer ver jogos do Paulistão ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL PLAY

Terceiro colocado do grupo D com 13 pontos, o Santo André conta com a força de sua torcida para vencer e tentar entrar na zona de classificação. O Ramalhão vem de vitória no jogo passado.

Do outro lado, o Santos é o lanterna do grupo A, com 9 pontos marcados. O Peixe vem de derrota em clássico San-São e está, novamente, ameaçado pelo rebaixamento. O Alvinegro vai em busca de uma vitória para amenizar a crise e, consequentemente, se afastar da zona perigosa. Os recém-chegados Lucas Lima, Joaquim e Daniel Ruiz treinaram com o grupo e podem ser lesionados. Já as baixas santistas são João Lucas e Lucas Pires, suspensos.

Prováveis escalações

Escalação do Santo André: Lucas Frigeri, Ednei, Moisés, Matheus Mancini, Romário, Dudu, José Hugo, Gerson Magrão, Léo Ceará, Pablo e Gabriel Taliari.

Escalação do Santos: João Paulo; Nathan, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Sandry, Dodi e Ivonei (Ruiz); Ângelo, Marcos Leonardo e Mendoza.

Desfalques

Santo André

Sem desfalques confirmados.

Santos

João Lucas e Lucas Pires estão suspensos, enquanto Zanocelo e Fernández seguem no departamento médico.

Quando é?