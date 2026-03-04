Santa Cruz x Sousa: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Brasil 2026

Santa Cruz e Sousa se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 21h30h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, pela segunda fase da Copa do Brasil 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video (veja a programação completa aqui).
Notícias e prováveis escalações
O Santa Cruz chega para a segunda fase da Copa do Brasil, após ter sido eliminado na semifinal do Campeonato Pernambucano. O Tricolor do Arruda perdeu os dois jogos para o Náutico e, se não se classificar para a próxima fase da Copa, só voltará à campo pela Série C, em abril.
Já o Sousa, chega para a partida entre os jogos da semifinal do Campeonato Paraibano. Pelo jogo de ida, a equipe perdeu para o Campinense, em casa, por 1 a 0 e agora terá que reverter o placar no próximo domingo (8).
O duelo promete ser equilibrado e, apesar do favoritismo do Santa Cruz, o Sousa faz um começo de ano melhor. Além da classificação, uma vitória renderá um bom dinheiro para quem avançar.
Santa Cruz: Gabriel Souza; Israel, Eurico, Ianson e Alex Ruan; Vitinho, Pedro Favela, Wagner Balotelli e Willian Junior; Patrick Allan e Diego Quirino. Técnico: Fábio Cortez.
Sousa: Moisés Freitas; Iran, Yan Cristian, Marcelo Duarte e Gilmar Lourenço; Diego Viana, Bambam e Kiko; Nathan, Felipe Jacaré e Veraldo. Técnico: Alessandro Telles.
Desfalques
Santa Cruz
Sem desfalques confirmados.
Sousa
Sem desfalques confirmados.
Quando é?
- Data: quinta-feira, 5 de março de 2026
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Arena de Pernambuco - São Lourenço da Mata, PE
