Santa Cruz x Náutico: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Pernambucano 2026

Santa Cruz e Náutico se enfrentam neste domingo (25), às 18h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (veja a programação completa aqui).
Notícias e prováveis escalações
O Santa Cruz vem de um início irregular no Campeonato Pernambucano. Apesar da derrota por 1 a 0 para o Retrô na última rodada, a equipe ocupa a quarta colocação com os mesmos sete pontos do Sport, segundo colocado. O tricolor vem enfrentando críticas devido a falta de evolução no desempenho.
Já o Náutico começou o estadual voando, com quatro vitórias em quatro jogos, sendo as duas últimas por 4 a 0. Nesse momento, o Timbu é o líder isolado do campeonato, com uma campanha irretocável: 12 gols marcados e apenas um gol sofrido.
O clássico promete muito equilíbrio, com um contraste entre as críticas ao Santa Cruz e os muitos elogios ao time do Náutico que, mesmo fora de casa, buscará manter seu 100% de aproveitamento.
Santa Cruz: Rokenedy; Eurico, Ianson e Matheus Vinícius; Pedro Costa, Wagner Balotelli, Pedro Favela, Alex Ruan e Patrick Allan; Renato e Quirino. Técnico: Marcelo Cabo.
Náutico: Muriel; Arnaldo, Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel, Wenderson e Dodô; Vinícius, Júnior Todinho e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos.
Desfalques
Santa Cruz
O volante Andrey está suspenso.
Náutico
Toró está lesionado, enquanto Reginaldo é dúvida.
Quando é?
- Data: domingo, 25 de janeiro de 2026
- Horário: 18h (de Brasília)
- Local: Arena de Pernambuco - São Lourenço da Mata, PE
Como assistir de qualquer lugar com VPN
Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢