Sancho recebe proposta surpreendente de clube árabe

Após a sua saída do Manchester United, no passado dia 1 de julho, o inglês Jadon Sancho tornou-se num jogador livre, podendo transferir-se para um novo clube a custo zero.

Sancho não conseguiu afirmar-se no Manchester United desde a sua chegada em 2021, proveniente do Borussia Dortmund, e foi emprestado três vezes ao Dortmund, ao Chelsea e ao Aston Villa, mas não correspondeu ao rendimento esperado.

Por seu lado, o site francês "Foot Mercato" avançou que o Al Rayyan do Catar apresentou uma proposta ao craque inglês para o contratar na atual janela de transferências de verão.

O site indicou ainda que Sancho, de 26 anos, está a estudar as opções que tem à sua disposição neste momento antes de decidir o seu futuro na nova temporada.

O Al Rayyan, oito vezes campeão da liga do Catar, espera aproveitar a situação de Sancho para concretizar o negócio a custo zero.

E enquanto o nome do antigo extremo do Borussia Dortmund tem sido associado a um regresso ao clube alemão, esta proposta vinda do Golfo poderá alterar o rumo das coisas para o jogador inglês.